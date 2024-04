Hoe lang is je kat zwanger?

De eerste drie tot vier weken kunt u niet met zekerheid vaststellen of uw kat drachtig is of niet. Een urinetest of bloed afnemen heeft geen zin bij katten, omdat de hormoonhuishouding niet verandert.

Verloop van de zwangerschap

Gewicht moederpoes

De dracht van een kat is gemiddeld 63-67 dagen , negen weken dus ongeveer. Pas na ongeveer 35 dagen kan de zwangerschap zichtbaar worden. De poes kan iets aankomen in gewicht, haar tepels kunnen opzwellen en dieper roze worden.De dierenarts kan vanaf dat moment ook pas een dracht signaleren. Door in haar buik te voelen (palperen) kan zij dan de kittens voelen. Met een echo kan de hartslag worden gezien, maar daarmee kan niet met zekerheid worden bepaald hoeveel kittens de moederpoes in zich draagt. Om dat zeker te weten is een röntgenfoto nodig. Dit kan pas in de laatste week van de dracht omdat dan pas de skeletten zijn gecalcificeerd (verkalkt) en zichtbaar zijn op de foto.Als je niet precies weet wanneer uw poes gedekt is, kan de dierenarts ongeveer bepalen hoe ver de dracht is. Dit is nooit zo nauwkeurig vast te stellen als bij een menselijke zwangerschap! Zij kan ook een inschatting worden gegeven van een bevallingsmoment

Belangrijk is dat je het gewicht van moederpoes in de gaten houdt. In de laatste, derde periode, zal alles wat ze in gewicht toeneemt direct het gevolg zijn van de groei van haar nest. Hoe lang je kat zwanger is bepaalt dus voor een groot deel wat haar voedingsbehoefte is. Ze mag gemiddeld zo’n 40% van haar lichaamsgewicht aankomen. Ze moet ook wat energierijkere voeding eten, zodat ze reserves op kan bouwen voor de aanstaande bevalling en om de melkproductie op gang te brengen. ROYAL CANIN® Mother & Babycat is in deze fase de beste optie. Deze voeding is wat vetter en bevat essentiële voedingsstoffen die goed zijn voor haar gezondheid en de ontwikkeling van de kittens.

Kraamkamer

Zorg dat je ruim op tijd een ‘kraamkamer’ op orde hebt voor de poes. Dit is een fijne rustige plek in huis waar een goede box staat met een wasbaar kleedje en een puppytrainingsmat erin (voor het bevallingsvocht). De kamer is lekker warm (minimaal 22 graden) en er is een kattenbak, eten en vers water in de buurt. Zet dit niet allemaal te dicht op elkaar; dat vindt moederpoes niet fijn.