Welke voeding is geschikt voor moederpoes en kittens?

Kittens voeden kost de moederpoes veel energie. Dit heeft een enorm effect op haar voedingsbehoeften, die twee tot drie keer zo groot kunnen worden. Het is daarom van belang om een zogende kat bij te voeren. Ze moet tenslotte veel vette melk aanmaken, zodat haar kittens voldoende energie binnenkrijgen om goed te groeien en zich te ontwikkelen. Zij mag daarom ook een energierijkere voeding eten dan ze normaal doet.

Juiste voeding voor moederpoes

Zodra je weet dat de kat zwanger is, mag zij ROYAL CANIN® Mother & Babycat gaan eten. Deze voeding bevat een hoger vetpercentage. Hiermee kan zij reserves opbouwen om de bevalling straks goed aan te kunnen en zo houdt zij voldoende energie om haar kittens goed te voeden. Daarnaast bevat deze voeding bètacaroteen, EPA/DHA, foliumzuur en taurine, allemaal voedingsstoffen die goed zijn voor haar gezondheid, de melkproductie en de ontwikkeling van de kittens.



Tijdens de laatste week van de dracht en gedurende de zoogperiode mag de moederpoes onbeperkt toegang hebben tot deze brokken en mousse. Hou haar gewicht wel goed in de gaten; ze mag ongeveer 40% van haar lichaamsgewicht aankomen (bij een groter nest iets meer, bij een kleiner nestje iets minder). Wordt dit meer, kan dit complicaties opleveren tijdens de bevalling.

Zorg dat je optimaal voorbereid bent op de zwangerschap en naderende bevalling van jouw kat met de ROYAL CANIN® Kitten Geboortebox.

Melk voor kittens

Juiste voeding voor kittens

ROYAL CANIN® Kitten

Merk je dat één of meer kittens (zeker bij grote nesten) te weinig melk binnenkrijgen, overweeg dan bij te voeden met ROYAL CANIN® Babymilk. Deze melk komt qua samenstelling het dichtst in de buurt van moedermelk en helpt kittens op een gezonde wijze groot te worden.Geef geen koe- of geitenmelk. Deze hebben een andere samenstelling en bevatten lactose. Dit kan darmproblemen bij kittens veroorzaken.Wees niet bang dat je voeding overhoudt: ROYAL CANIN® Mother & Babycat is ook de beste voeding om kittens te ondersteunen tijdens de speenperiode. Dit is de fase dat kittens steeds minder gaan drinken bij de moederpoes en gaan leren vast voedsel te eten.ROYAL CANIN® Mother & Babycat-mousse is heel zacht en maakt de overgang nog makkelijker. De Mother & Babycat-brokjes kunnen geweekt worden in water, waardoor deze ook wat zachter en makkelijker eetbaar worden. Door steeds een beetje minder water toe te voegen, leren de kittens stap voor stap vaste voeding te eten.Als de kittens volledig over zijn op vaste voeding, kun je de moederpoes weer langzaam overzetten naar haar oude voeding. Kittens blijven ROYAL CANIN® Mother & Babycat eten tot zij 4 maanden oud zijn. Daarna gaan zij hun tweede groeifase in, die om een andere samenstelling van hun voeding vraagt. Zorg ervoor dat je kitten de juiste voedingsstoffen binnen krijgt door een specifieke, evenwichtige kittenvoeding : ROYAL CANIN® Kitten. Deze voeding blijven zij eten tot ze volwassen en uitgegroeid zijn. Dat is voor de meeste kittens als zij 12 maanden oud zijn. Grote raskatten zoals Maine Coon en Noorse Boskat groeien door tot zijn 15 maanden oud zijn. Daarna zijn ze klaar voor voeding voor volwassen katten.