Is jouw kat zwanger?

Het is bij katten de eerste weken lastig te zien of ze drachtig zijn. De eerste signalen, zoals een iets dikkere buik, opgezwollen en rozere tepels, worden pas na een week of vier zichtbaar en ook de dierenarts kan dan pas voelen (palperen) of er kittens in haar buik zitten. Met een echo kan de dierenarts de eventuele hartslagen zien en de dracht definitief bevestigen. Met een röntgenfoto kan in de laatste week van de dracht bekeken worden hoeveel kittens ze precies bij zich draagt.

Hoe lang duurt de zwangerschap van een kat?

Zorgen voor een zwangere kat

Voeding voor zwangere kat

De zwangerschap van een kat duurt gemiddeld tussen 63-67 dagen. Als je weet wanneer de poes gedekt is, kun je het bevallingsmoment redelijk goed inschatten. Weet je dat niet, breng dan even een bezoek aan uw dierenarts om samen met haar een te verwachten moment vast te stellen. De naderende bevalling van jouw kat is ter herkennen aan specifiek gedrag en symptomen.Tijdens de dracht zal ze ongeveer 40% van haar gewicht aankomen. Gemiddeld krijgt een poes vier kittens. Krijgt ze er meer of minder, dan zal dit van invloed zijn op haar gewicht. Belangrijk is om haar elke week te wegen vanaf het moment dat je weet dat ze zwanger is. Zo kun je haar gewicht goed monitoren en ook in de gaten houden of ze niet te snel te veel aankomt.Zorg voor meerdere comfortabele plekken in huis en kijk waar haar voorkeur naar uit gaat om haar rust te pakken. Grote kans dat dat ook de plek wordt waar ze straks zal bevallen. Zet op die plek tijdig een comfortabele box neer met een wasbaar dekentje, zodat ze vast aan de plek kan wennen.Vanaf het moment dat je weet dat je kat kittens verwacht, kun je jouw kat het beste energierijkere voeding gaan geven. De zwangerschap vraagt veel van haar en ze moet reserves opbouwen voor de bevalling en de zoogperiode.Je kunt jouw kat dan het bestegaan geven. Deze voeding heeft wat meer vet en bevat bètacaroteen, EPA/DHA, foliumzuur en taurine. Deze voedingsstoffen zijn goed voor haar gezondheid, een gezonde ontwikkeling van de kittens in haar buik en bevorderen de melkproductie. Schakel langzaam over van haar huidige voeding naar de nieuwe voeding in zeven dagen. Meng steeds een beetje meer nieuwe voeding met haar oude voeding. Dit om te voorkomen dat ze last krijgt van haar darmstelsel.Hoeveel voeding je mag geven, staat op de voedingstabel van de verpakking. Rondom de bevalling en gedurende de zoogperiode mag de moederpoes onbeperkt toegang hebben tot de brokken.Wil je meer weten over hoe het beste zorgt voor jouw drachtige kat, lees dan onderstaande artikelen door.