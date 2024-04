De dracht van een kat is gemiddeld tussen de 63-67 dagen, zo’n negen weken. Als je het moment van de dekking weet, kun je het moment ongeveer inschatten. Weet je dat niet, dan kan jouw dierenarts een schatting geven van het bevallingsmoment. In de laatste twee dagen van de zwangerschap merkt u aan verschillende symptomen dat de bevalling van je kat nadert.

Symptomen dat jouw kat gaat bevallen

Na een goede voorbereiding is het natuurlijk belangrijk dat je herkent wanneer je kat begint met bevallen. Sommige poezen worden wat onrustig en de lichaamstemperatuur kan enkele uren voor de bevalling een beetje dalen. Soms kun je een melkachtige slijmsliert ontdekken die uit de vulva komt.



Als de waterblaas met het vruchtwater zichtbaar wordt, of er komt groenig, bloederig vocht vrij, dan gaat de bevalling spoedig beginnen. De persweeën zijn zichtbaar door het samentrekken van de buikspieren. Het eerste kitten zou er nu binnen een uur moeten zijn. Is dit niet het geval, raadpleeg dan de dierenarts.



De bevalling gaat – als alles goed verloopt – vrijwel vanzelf. Sommige poezen vinden het juist fijn als hun eigenaar erbij blijft, anderen trekken zich liever terug op een rustige plek en doorstaan het proces alleen.

Wanneer is de bevalling klaar?

Zorg voor de kittens

Navelstreng

Placenta

Wanneer schakel je de dierenarts in?

Er kan best wat tijd (zelfs uren) tussen de geboortes van de kittens zitten. Als de poes kalm is en rustig start met de verzorging van haar kitten(s), dan kun je ervan uit gaan dat alles goed is en zij klaar is met bevallen. Zie je dat de poes perst, maar komt er geen kitten? Schakel dan onmiddellijk de dierenarts in.Let erop dat de moederpoes het vruchtvlies van het kitten aflikt. Doet zij dit niet, haal dan het vlies zelf van het kitten om te voorkomen dat het stikt. Je kunt het kitten ook met een zachte handdoek wat droogwrijven; dit stimuleert de ademhaling en voorkomt afkoeling.De moeder moet ook zelf de navelstreng doorbijten. Doet zij dit niet direct na de bevalling, dan moet je dit doen met steriel flosdraad (afbinden) en een schone schaar (doorknippen). Doe dit op zo’n 1,5 – 2 centimeter van het buikje af. Dat stompje valt er na verloop van tijd vanzelf af. Vergeet het stompje dan niet even te ontsmetten met wat jodium of chloorhexidine om infectiegevaar te verkleinen.Let er ook op dat de placenta na elk kitten naar buiten komt. De moederpoes zal deze nageboortes waarschijnlijk snel opeten; er zitten veel voedingsstoffen in. Krijgt de poes meer dan vijf kittens, probeer de overige placenta’s dan weg te halen om diarree bij de moederpoes te voorkomen. Vermoed je dat er een nageboorte binnen is gebleven – een placenta ziet eruit als een brede servetring van enkele millimeters dik – raadpleeg dan de dierenarts.

Zoals gezegd verlopen de meeste bevalling vanzelf voorspoedig. Krijg je toch te maken met een complicatie, schakel dan de dierenarts in. Je kunt het beste contact opnemen met de dierenarts als:

De bevalling langer dan 72 dagen op zich laat wachten

Er na het groenige, bloederige vocht niet binnen enkele uren een kitten komt

De poes blijft persen, maar er geen kitten komt

De poes onrustig blijft na de bevalling

Houd de kittens met name de eerste dagen goed in de gaten:

Drinkt elk kitten voldoende (weeg de kittens elke dag; ze moeten ongeveer 10% per dan aankomen)

Blijven ze warm genoeg? (Leg anders een kruik met hoes in de box)

Komt de moederpoes regelmatig terug om haar kittens te voeden?





Denk je dat de kittens niet voldoende melk binnenkrijgen of onvoldoende groeien, overweeg ze dan bij te voeren met ROYAL CANIN® Babymilk. Overleg met de dierenarts of zij dit ook nodig acht. Geef in elk geval geen koe- of geitenmelk, hierin zitten voedingsstoffen die kittens niet goed kunnen verteren. Ze kunnen last van hun spijsverteringsstelsel en diarree krijgen.