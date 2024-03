Een drachtige kat is leuk. Maar de bevalling kan best spannend zijn. Daarom is het belangrijk dat je met een dierenarts praat als je vermoedt dat je kat drachtig is. Hij/zij zal aanbevelingen doen en je begeleiden bij het ondersteunen van je kat tijdens de dracht en bevalling.

In dit artikel zullen we enkele van de acties beschrijven die je kunt ondernemen om ervoor te zorgen dat je een nestje pasgeboren kittens de juiste zorg geeft.