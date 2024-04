Eén soort. Verschillende levensstijlen.

Hoewel het onmogelijk is om een exacte schatting te maken, leven er tegenwoordig waarschijnlijk honderden miljoenen katten in de wereld en velen van hen zijn zwerfkatten of verwilderde katten in plaats van huisdieren.

Ook in Nederland en België leven zwerfkattenpopulaties; er bestaat dus een kans dat u een keer een nestje aantreft in de openbare ruimte.

Wilde katten zijn dezelfde soort als huiskatten, maar ze hebben zich aangepast aan een leven buitenshuis, leven vrij in kolonies en vermijden mensen. Als u verdwaalde kittens tegenkomt, is het mogelijk dat hun wilde moeder nog in de buurt is, wachtend tot u weggaat zodat ze weer voor haar nest kan zorgen. Maar dat is misschien niet altijd even duidelijk.

Daarom is het moeilijk om te bepalen wat u moet doen als u een kitten vindt. Het hangt af van de situatie en er is niet één eenvoudig antwoord. In plaats daarvan moet een redder beslissen wat het beste is voor de kitten(s), afhankelijk van zijn omstandigheden.