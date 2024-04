Uw gids voor het kopen van een kitten

Wanneer u ervoor kiest om een kitten te kopen, is het belangrijk dat u uw onderzoek zorgvuldig uitvoert om te voorkomen dat u onverantwoord fokken financiert en om er zeker van te zijn dat u een gezond huisdier mee naar huis neemt.

Een kitten kopen - de voors

De kans dat u langer samen bent, is groter.

U kunt een vollediger medische achtergrond krijgen van de kitten.

Kittens hebben minder kans op eerder opgedane gedragsproblemen in verband met ervaringen uit het verleden.

Een kitten kopen - de tegens

Kittens hebben in het begin meer zorg en aandacht nodig dan volwassen katten.

Kittens hebben enige training nodig.

Kittens hebben mogelijk bij aanvang meer zorg en medische behandeling nodig, zoals vaccins.

Waar koopt u een kitten

Het is mogelijk om een kitten te kopen van een geregistreerde fokker. Het belangrijkste is om u ervan te vergewissen dat de kittens en hun moeder gezond en goed verzorgd zijn voordat u een kitten mee naar huis neemt. Koop geen kitten op plaatsen waar het welzijn van dieren niet wordt gerespecteerd. Het wordt ten zeerste aanbevolen om naar een fokker of verkoper met een goede reputatie te gaan. U kunt het beste uw dierenarts om advies vragen over fokkers in uw omgeving.