De kosten van het bezitten van een kat
Het kost niet veel om een kat te kopen vooral als u niet voor een raskat kiest. Er zijn echter een aantal kosten die u vanaf het begin moet overwegen om ervoor te zorgen dat u uw huisdier tijdens haar hele levensduur naar behoren kunt ondersteunen.
Gezondheids- en welzijnskosten van uw kat
Wanneer u uw kat of kitten voor het eerst meeneemt naar huis zijn er een aantal kosten die ontstaan in de loop van het eerste jaar die in overweging moeten worden genomen.
- Het is aan te raden dat kittens in de eerste paar weken van hun leven eerste vaccinaties krijgen om hen te beschermen tegen veel voorkomende en potentieel gevaarlijke ziekten. De vaccinatiereeks bestaat uit twee injecties met een tussenperiode van drie tot vier weken. Uw kat heeft misschien al de eerste injectie gehad voordat ze bij u kwam omdat de eerste dosis vanaf ongeveer negen weken kan worden gegeven. Het is echter belangrijk om te onthouden dat ze niet beschermd zullen zijn tot na de tweede injectie.
- Andere vaccins die niet routinematig zijn maar door uw dierenarts worden aanbevolen zijn die tegen het kattenleukemie-virus en een soort bacterie genaamd Chlamydophila felis die conjunctivitis veroorzaakt.
- Een microchip wordt aanbevolen om verlies te voorkomen en is in sommige gevallen zelfs verplicht. Het gaat om het pijnloos inbrengen van een microchip onder de huid in de nek en dit betekent dat elke dierenarts of kattenreddingsorganisatie de chip kan lezen met een handscanner. Uw dierenarts kan de procedure uitvoeren tijdens één van uw routine-afspraken en het duurt slechts enkele seconden om uw kat levenslang identificeerbaar te maken.
- Castratie is één van de belangrijkste beslissingen die een huisdiereigenaar kan nemen. Castratie beschermt niet alleen tegen ongewenste zwangerschappen (en met zoveel huisdieren in opvangcentra is dat essentieel), maar het vermindert ook het risico op verschillende gezondheids- en gedragsproblemen. Veel opvangcentra hebben katten die gecastreerd worden voordat u ze mee naar huis neemt. Als alternatief is dit iets dat u kunt bespreken met uw dierenarts.
- Jaarlijkse controles bij een dierenarts zijn een belangrijk onderdeel van het bezitten van een kat. Met deze afspraken kan uw dierenarts het gewicht en gedrag van uw kat beoordelen en mogelijke gezondheidsproblemen die kunnen optreden vaststellen.
Kattenverzekering
Hoewel elke eigenaar het allerbeste voor zijn kat wil en iedere dierenarts zijn uiterste best zal doen om de kosten binnen de perken te houden, kan in geval van een ongeluk of langdurige ziekte de rekening bij de dierenarts flink oplopen.
Een verzekering zorgt ervoor dat u de zorg kunt bieden die uw kat nodig heeft als zich onvoorziene hoge, medische kosten voordoen. Dierenverzekeringen bieden verschillende dekkingsgraden en prijzen voor uw kat, afhankelijk van leeftijd, ras, grootte en soort, evenals uw locatie.
De eenvoudigste manier om de juiste dekking voor u en uw kitten te vinden, is het aanbod op internet bekijken en het juiste pakket kiezen. Dergelijke informatie kunt u overigens ook vinden in de wachtkamer van de dierenarts of in tijdschriften over huisdieren.
Dagelijkse kosten
Het bezit van een kat brengt op lange termijn kosten met zich mee waarvan de hoogte afhankelijk is van een aantal zaken, zoals het ras en het soort vacht, maar ook uw eigen levensstijl. Hoewel de dagelijkse kosten doorgaans beperkt zijn, is het raadzaam om op termijn rekening te houden met de volgende kosten:
- Krabben is natuurlijk gedrag voor katten en het is belangrijk dat uw kat plaatsen in huis heeft waar dit kan. Het is dus raadzaam om minimaal één krabpaal in huis te hebben. Ook allerlei ander speelgoed is een goed idee, vooral als u van plan bent om de kat binnenshuis te houden.
- Ook verkennen, klimmen en verstoppen zijn natuurlijk gedrag. Kattenbomen worden aanbevolen om het welzijn van de kat te bevorderen en hem voldoende mogelijkheden te geven om te bewegen of zich veilig te verbergen.
- Preventieve zorg vormt een heel belangrijk onderdeel van de zorg voor uw kat. Hiermee voorkomt u dat uw kat vlooien, wormen of teken krijgt. De meeste fokkers en opvangcentra zullen deze preventieve behandeling voor u in gang zetten. Vraag uw dierenarts voor meer advies over de ontwormings- en antivlooienbehandeling van uw kat.
- Eten en voeding vormen uiteraard doorlopende kosten. Aanbevolen wordt voedsel van hoge kwaliteit te geven zodat katten ongeacht levensfase en levensstijl de juiste voedingsstoffen binnenkrijgen. Dit voedsel kan een wisselende structuur hebben, zoals nat- en droogvoer, en kan dagelijks in afzonderlijke kommen worden aangeboden.
- Ook een drinkfontein kan helpen om uw kat te stimuleren om te drinken. Van sommige rassen is bekend dat ze erg graag met water spelen, dus kunnen die fonteinen ook een vorm van vermaak bieden.
- Een andere kostenpost voor katten is de kattenbak. Het is belangrijk om de kattenbak schoon te houden, omdat katten een vuile kattenbak waarschijnlijk niet zullen gebruiken.
- Hoewel de vachtverzorging sterk per ras verschilt, gaat het bij dit aspect waarschijnlijk meer om een investering in tijd dan in geld.
Een nieuwe kat of kitten in huis brengt veel opwinding en plezier met zich mee. Maar ook financiële aspecten, zoals doorlopende kosten, en deze dan al snel over het hoofd worden gezien. Maar vergeet niet dat katten soms wel ouder dan twintig jaar kunnen worden. Bedenk dus al bij de aanschaf of de doorlopende kosten voor u betaalbaar zijn, zodat u gedurende het hele leven van uw huisdier zorg kunt dragen voor zijn gezondheid en welzijn.
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