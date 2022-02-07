Kattenverzekering

Hoewel elke eigenaar het allerbeste voor zijn kat wil en iedere dierenarts zijn uiterste best zal doen om de kosten binnen de perken te houden, kan in geval van een ongeluk of langdurige ziekte de rekening bij de dierenarts flink oplopen.

Een verzekering zorgt ervoor dat u de zorg kunt bieden die uw kat nodig heeft als zich onvoorziene hoge, medische kosten voordoen. Dierenverzekeringen bieden verschillende dekkingsgraden en prijzen voor uw kat, afhankelijk van leeftijd, ras, grootte en soort, evenals uw locatie.

De eenvoudigste manier om de juiste dekking voor u en uw kitten te vinden, is het aanbod op internet bekijken en het juiste pakket kiezen. Dergelijke informatie kunt u overigens ook vinden in de wachtkamer van de dierenarts of in tijdschriften over huisdieren.

Dagelijkse kosten

Het bezit van een kat brengt op lange termijn kosten met zich mee waarvan de hoogte afhankelijk is van een aantal zaken, zoals het ras en het soort vacht, maar ook uw eigen levensstijl. Hoewel de dagelijkse kosten doorgaans beperkt zijn, is het raadzaam om op termijn rekening te houden met de volgende kosten:

Krabben is natuurlijk gedrag voor katten en het is belangrijk dat uw kat plaatsen in huis heeft waar dit kan. Het is dus raadzaam om minimaal één krabpaal in huis te hebben. Ook allerlei ander speelgoed is een goed idee, vooral als u van plan bent om de kat binnenshuis te houden.

Ook verkennen, klimmen en verstoppen zijn natuurlijk gedrag. Kattenbomen worden aanbevolen om het welzijn van de kat te bevorderen en hem voldoende mogelijkheden te geven om te bewegen of zich veilig te verbergen.

Preventieve zorg vormt een heel belangrijk onderdeel van de zorg voor uw kat. Hiermee voorkomt u dat uw kat vlooien, wormen of teken krijgt. De meeste fokkers en opvangcentra zullen deze preventieve behandeling voor u in gang zetten. Vraag uw dierenarts voor meer advies over de ontwormings- en antivlooienbehandeling van uw kat.

Eten en voeding vormen uiteraard doorlopende kosten. Aanbevolen wordt voedsel van hoge kwaliteit te geven zodat katten ongeacht levensfase en levensstijl de juiste voedingsstoffen binnenkrijgen. Dit voedsel kan een wisselende structuur hebben, zoals nat- en droogvoer, en kan dagelijks in afzonderlijke kommen worden aangeboden.

Ook een drinkfontein kan helpen om uw kat te stimuleren om te drinken. Van sommige rassen is bekend dat ze erg graag met water spelen, dus kunnen die fonteinen ook een vorm van vermaak bieden.

Een andere kostenpost voor katten is de kattenbak. Het is belangrijk om de kattenbak schoon te houden, omdat katten een vuile kattenbak waarschijnlijk niet zullen gebruiken.

Hoewel de vachtverzorging sterk per ras verschilt, gaat het bij dit aspect waarschijnlijk meer om een investering in tijd dan in geld.

Een nieuwe kat of kitten in huis brengt veel opwinding en plezier met zich mee. Maar ook financiële aspecten, zoals doorlopende kosten, en deze dan al snel over het hoofd worden gezien. Maar vergeet niet dat katten soms wel ouder dan twintig jaar kunnen worden. Bedenk dus al bij de aanschaf of de doorlopende kosten voor u betaalbaar zijn, zodat u gedurende het hele leven van uw huisdier zorg kunt dragen voor zijn gezondheid en welzijn.