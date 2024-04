Het dieet van uw kitten van vier tot twaalf maanden

In dit stadium van hun ontwikkeling zullen de energiebehoeften van uw kitten geleidelijk afnemen, hoewel ze nog steeds veel meer nodig hebben dan een volwassen kat. Gedurende deze periode vervangen volwassen tanden de melktanden van uw kat en rijpt hun spijsverteringsstelsel, zodat ze nu gemakkelijker vast voedsel kunnen vermalen, kauwen en eten.

Het spijsverteringsstelsel van een kat maakt echter nog steeds slechts 3% van hun lichaamsgewicht uit - vergeleken met 11% bij de mens - wat betekent dat de kat snel van slag kan raken door nieuw voedsel of stress. Het voedsel van uw kitten en het voeden moeten in deze levensfase consistent zijn: Hetzelfde eten, op dezelfde plaats, in een rustige en stressvrije omgeving.

Gedurende deze periode is uw kitten op het hoogtepunt van haar gewichtstoename en wordt zij op de leeftijd van vier tot vijf maanden 100 g per week zwaarder. Het is belangrijk om hun gewicht in de gaten te houden, zodat ze niet te snel in omvang toenemen en het risico lopen om zwaarlijvig te worden. U kunt dit voorkomen door hen elke dag de aanbevolen hoeveelheid brokken of natvoer te geven.

Uw kat en haar dieet vanaf één jaar

Uw kat heeft als volgroeide volwassen kat nu andere voedingsbehoeften dan in het begin van haar leven. Hun energievereisten zijn veel lager en verschillende andere factoren moeten worden overwogen: hun levensstijl, is het een binnen- of buitenkat, het ras, het geslacht en of de kat wel of niet is gecastreerd.

Elke kat heeft nog steeds voedingsbehoeften die uit hun dieet moeten komen. Dit omvat het essentiële aminozuur taurine, dat uitsluitend van dierlijke oorsprong is en de vitamines A en D die de gezondheid van uw kat blijven ondersteunen.

De voedingsbehoeften van uw kat zullen veranderen gedurende haar leven, maar vraag uw dierenarts om advies als u niet zeker weet wat de beste voeding is.