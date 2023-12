De eerste dag en nacht met je kitten

Hoe u ook reist, het is essentieel om een kattenreismand mee te nemen, want het is gevaarlijk om een kitten los in een auto te vervoeren en hij kan ontsnappen als u loopt of met het openbaar vervoer reist.



Kies er een die ook nog geschikt is voor uw kitten wanneer hij volgroeid is en voeg een deken toe voor comfort. Een verduisterde kattenmand zorgt ervoor dat uw kitten zich beschermd voelt. En vergeet niet om wat papieren handdoeken en een vervangende deken mee te nemen voor als er ongelukjes optreden tijdens de reis. Houd de reismand tijdens deze reizen dicht omdat uw kitten dit fijn zal vinden.