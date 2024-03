Wanneer stap je over van kittenvoeding naar voeding voor volwassen katten?

De meeste katten zullen rond de leeftijd van twaalf maanden overstappen op voedsel voor volwassen katten. Een uitzondering op deze regel zijn grotere kattenrassen, zoals de Maine Coon en de Noorse Boskat. Ze hebben een paar maanden extra nodig om te groeien, dus stap pas over rond de leeftijd van 15 maanden.

Schakel je dierenarts in als je niet zeker weet wanneer je kat over mag op voeding voor volwassen katten. Ook als je je kat of kitten geadopteerd hebt, is het een goed idee de dierenarts te bezoeken voor advies. Je kat is mogelijk van een gemengd ras of haar leeftijd is misschien niet geheel duidelijk. Jouw dierenarts kan dit het beste inschatten en het voedingsadvies voor je kat hierop afstemmen.