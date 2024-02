Een gezond gewicht wordt bereikt door de juiste balans te handhaven tussen de energie die je kat inneemt via haar voeding en de energie die ze verbruikt.



Als uitgangspunt stel je het ideale gewicht van de kat vast en volg je de richtlijnen van de voedingstabellen op de verpakking. Dit zijn slechts richtlijnen, er spelen meer factoren mee in het bepalen van de portiegrootte.



Ten eerste moet je rekening houden met de activiteitsgraad van je kat: is ze veel aan de wandel, brengt ze veel tijd buiten door of ligt ze lekker vaak binnen te luieren? Hoeveel energie een kat nodig heeft, hangt af van de hoeveelheid beweging die ze krijgt in de loop van de dag.



Ten tweede: is je kat gesteriliseerd of gecastreerd? Deze ingrepen hebben invloed op de porties die je kat nodig heeft. Na een castratie/sterilisatie verandert het metabolisme, waardoor de kat nadien vaak minder calorieën nodig heeft. Het is belangrijk dat je de conditie van je kat of eventuele veranderingen in haar activiteitsgraad goed in de gaten houdt en dat je haar porties daaraan aanpast of speciaal passende voeding gaat geven.