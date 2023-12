Kittens kunnen in principe op de leeftijd van 8 weken van hun moeder worden gescheiden en naar hun nieuwe baasjes. U kunt er ook voor kiezen hen wat langer bij elkaar te laten tot ca 12 weken; dit bevordert het welzijn en de ontwikkeling van de kittens. Wanneer u een nieuwe kitten in huis krijgt, is het belangrijk ervoor te zorgen dat de nieuwe omgeving veilig is ingericht. Zorg dat elektriciteitsdraden of stopcontacten geen gevaar kunnen vormen, dat ramen gesloten zijn, het balkon niet toegankelijk is en trappen eventueel met een hekje worden afgesloten. Berg scherpe of kleine voorwerpen voorlopig op.