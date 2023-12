Het gedrag van jouw kitten leren kennen

Er kunnen een aantal redenen zijn waarom je kitten zijn kattenbak niet gebruikt. Overweeg eerst of de bak zich op een geschikte plaats bevindt, ver genoeg van zijn voerbak en op een gemakkelijk toegankelijke maar discrete plaats waar hij niet gestoord wordt. Als je kitten de bak deelt met een andere kat, kan dit een oorzaak zijn van stress of intimidatie en ertoe leiden dat je kitten de bak niet gebruikt. Het wordt aanbevolen om ten minste één bak per kat in huis te hebben, plus één extra.



Net als bij bijten, kan je kitten de kattenbak vermijden vanwege onrust of verstoring van zijn routine. Ga na of jouw kitten onlangs een verandering in zijn routine of sociale situatie heeft ondergaan.



Als je al deze mogelijke oorzaken hebt geëlimineerd, kan het wijzen op ziekte. Als je ooit twijfelt over je kitten's gezondheid of gedrag, is het belangrijk om je dierenarts te raadplegen.