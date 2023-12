Het is heel belangrijk dat je kitten de juiste vaccinaties op de juiste leeftijd krijgt, om zijn gezondheid en welzijn te ondersteunen tijdens zijn groei. De dierenarts kan beoordelen met welke risico's jouw kitten te maken heeft en een gedetailleerd kittenvaccinatieschema maken dat past bij je kitten en zijn behoeften.



De ideale leeftijd voor de eerste vaccinatie van je kitten is wanneer hij ongeveer acht tot negen weken oud is. Vraag dit na bij de vorige eigenaar van uw kitten, want misschien heeft die hem zijn eerste vaccinatie al gegeven tegen de tijd dat je hem mee naar huis neemt.