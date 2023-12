Welke vaccinaties moet mijn nieuwe kitten zeker krijgen?

Door uw kitten te vaccineren, helpt u haar gezondheid te beschermen. Om die reden is het van levensbelang dat zij op de juiste leeftijd in het juiste vaccinatieprogramma wordt geplaatst.

Er zijn verschillende vaccins beschikbaar en in algemene termen kunnen ze worden opgesplitst in twee categorieën:

Kernvaccins

Niet-essentiële vaccins

Kernvaccins worden aanbevolen voor alle kittens en katten ongeacht hun levensstijl, terwijl niet-essentiële (ook niet-kernvaccins) slechts worden aanbevolen afhankelijk van het risico waarmee uw kitten aan de specifieke ziekte of het specifieke virus wordt blootgesteld.

Uw dierenarts is de meest geschikte persoon om u advies te geven over welk vaccinatieprogramma het beste past bij de levensstijl van uw kitten.

Welke kernvaccins moet mijn kitten hebben?

Uw kitten moet zijn gevaccineerd tegen de volgende ziektes:

Kattengriep: wordt veroorzaakt door verschillende ziekteverwekkers, waaronder het feline herpesvirus (fHV) en het feline calicivirus (FCV). Kattengriep beïnvloedt de ogen, mond en luchtwegen.

Feline panleukopenievirus (FPV): een vaak dodelijke virusinfectie die diarree en braken veroorzaakt.

Feline leukemievirus (FeLV): dit onderdrukt het immuunsysteem en maakt de geïnfecteerde kat zeer kwetsbaar voor andere ziekten.

Uw dierenarts kan het risicoprofiel van uw kat bepalen evenals de meest geschikte leeftijd om te worden gevaccineerd. Hij stelt een vaccinatieprogramma op dat specifiek op uw kitten en haar behoeften is afgestemd.

Heeft mijn kitten onmiddellijk na de geboorte al injecties nodig?

Bij de geboorte worden kittens beschermd door de antistoffen die de moeder via haar eerste melk (colostrum) doorgeeft. Uw kitten moet door een kritieke periode heen waarin de concentratie van de moedermelk niet langer voldoende is om de kitten te beschermen tegen virussen, maar nog steeds zo hoog is dat effectieve vaccinatie niet nodig is. Gedurende deze tijd is een kitten het meest kwetsbaar voor infecties.

Wanneer moet mijn kitten zijn eerste injecties hebben?

De ideale leeftijd waarop uw kitten haar eerste vaccinatie moet krijgen is acht weken (of tussen zeven en negen weken), met een tweede injectie drie tot vijf weken later. Dit geldt voor de kernvaccins.

Heeft mijn kitten al een injectie gehad voordat zij in haar nieuwe thuis arriveert?

Omdat wordt aangeraden de eerste injectie toe te dienen als uw kitten rond de acht weken oud is, is het waarschijnlijk dat zij deze al heeft gehad toen u haar mee naar huis nam. Vraag de fokker of het asiel om een bewijs hiervan, zodat u dit aan uw dierenarts kunt laten zien wanneer u met hem of haar het vaccinatieprogramma bespreekt.

Controleert de dierenarts mijn kitten ergens op voordat hij haar gaat vaccineren?

Uw dierenarts controleert uw kitten uitvoerig vóór de vaccinatie om er zeker van te zijn dat uw kitten in goede gezondheid verkeert. In dit stadium is het belangrijk om uw dierenarts te laten weten of er sprake is van enig ongebruikelijk gedrag of van ongewone symptomen. Dit kan van alles zijn: van vermoeidheid tot af en toe diarree.

Wanneer kan mijn kitten naar buiten gaan?

Uw kitten is niet onmiddellijk na de tweede injectie beschermd. Uw dierenarts kan u hier meer over vertellen. Houd uw kitten binnen totdat de vaccinatie bescherming biedt.

Moet mijn kitten verplicht een boosterinjectie krijgen?

Een boosterinjectie tegen kattengriep, feline panleukopenie en kattenleukemie moet gegeven worden tussen de twaalf en zestien weken.

Vanaf de leeftijd van één jaar moet uw dierenarts ook de jaarlijkse boosters voor dezelfde virussen bij uw kitten toedienen.

Lees de informatie over boosters voor kittens als u wilt begrijpen welke injecties uw kitten moet hebben en wanneer.

Welke andere vaccins moet ik overwegen?

Uw dierenarts kan ook het vaccin tegen hondsdolheid met u bespreken. Of deze nodig is, hangt af van de verwachte levensstijl van uw kitten en van de vraag of u van plan bent om uw kitten mee te nemen op reis. Als u bijvoorbeeld met uw kitten binnen de EU wilt reizen, is het vaccin tegen hondsdolheid verplicht.

Ervoor zorgen dat uw kitten de juiste vaccinaties op de juiste leeftijd krijgt, is een van de belangrijkste dingen die u kunt doen om haar gezondheid haar hele leven lang te beschermen.