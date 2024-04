Wanneer uw nieuwe kitten er is, moet u ernaar streven haar een veilig en beschermd gevoel te geven. U beseft het misschien niet, maar in uw huis zijn een aantal gevaarlijke situaties en bepaalde dingen die u over het hoofd kunt zien. Die kunnen de veiligheid van uw kitten in gevaar brengen. Nochtans, met voorbereiding en door enkele eenvoudige gewoonten aan te nemen, zult u uw kitten kunnen beschermen zodra ze in huis komt.

Uw huis voorbereiden op de nieuwe kitten

Er zijn een aantal dingen die u kunt doen voor de veiligheid van uw kitten:

Verberg elektriciteitsdraden. Kittens kunnen elektriciteitsdraden doorbijten, dus is het belangrijk de bedrading na te lopen en kabelbinders of -afdekking te gebruiken zodat uw kitten er niet bij kan.

Dek stopcontacten af. Gebruik stopcontactbeschermers in de hele nieuwe omgeving van uw kitten om te voorkomen dat ze in stopcontacten kan komen.

Controleer ramen, balkons en trappen. Loop uw huis na en kijk of er ergens een gevaarlijke situatie is. Kan uw kitten ergens vast komen te zitten of misschien ergens vanaf vallen? Als dat zo is, brengt u hierin veranderingen aan, door bijvoorbeeld open ramen te sluiten.

Berg alle medicijnen op. Als u medicijnen in huis hebt, moeten deze ergens veilig en buiten het bereik van de kitten worden bewaard.

Berg kleine en scherpe voorwerpen op. Spullen zoals elastiekjes, punaises en naalden moeten worden opgeborgen om te voorkomen dat uw kat gewond raakt.

Sluit de deksels van vuilnisbak en toilet. Maak het een goede gewoonte om het deksel van de vuilnisbak en de toiletpot te sluiten zodat voorkomen wordt dat uw kitten erin valt. U moet ook voorzichtig zijn met binders voor vuilniszakken, want katten kunnen deze inslikken.