Hoe kan ik een eerste bezoek van mijn kitten aan de dierenarts voorbereiden?

Het is belangrijk om uw kitten zo snel mogelijk na aankomst in uw huis mee te nemen naar de dierenarts. Het is een goede gelegenheid om meer te weten te komen over zijn gezondheid en hoe u goed voor hem kunt zorgen. En het is de moeite waard om voorbereid te zijn, zodat u er het maximale uit kunt halen en het een positieve ervaring wordt voor uw kitten.