Wat is kattenziekte (feline panleukopenie)?

Het feline panleukopenievirus (FPV), ook wel kattenparvovirus genoemd, is een virus dat een zeer besmettelijke en mogelijk dodelijke ziekte veroorzaakt die kittens en volwassen katten kunnen oplopen.

Wat zijn de symptomen van kattenziekte (feline panleukopenie)?

Een kitten of volwassen kat met kattenziekte vertoont verschillende symptomen. Let altijd op één of meer van de volgende symptomen:

Koorts

Neerslachtigheid

Braken

Diarree (bevat vaak bloed)

Uitdroging

Het kan ook leiden tot een zeer plotselinge dood. Bij katten die de eerste paar dagen overleven, wordt de werking van het immuunsysteem onderdrukt en functioneert dat niet meer. Dit komt omdat het virus ook zorgt voor een tekort aan rode bloedcellen, daarbij ook de witte bloedcellen welke noodzakelijk zijn in het bestrijden van de infectie.

Als een kat geïnfecteerd raakt tijdens de dracht, krijgt ze waarschijnlijk een miskraam, doodgeboren kittens of kittens met abnormale hersenontwikkeling (cerebellaire hypoplasie).

Komt kattenziekte nog steeds vaak voor bij volwassen katten en kittens?

De ziekte is nu goed onder controle te houden bij katten die als huisdier worden gehouden, vanwege wijdverspreide vaccinatie, maar de ziekte kan nog steeds uitbreken bij katten in asielen en in het wild. Wanneer dit gebeurt, sterven er heel veel dieren.

Wat moet ik nog meer weten over kattenziekte?

Het eerste dat opvalt is dat het heel besmettelijk is. Het begint concreet met een parvovirus dat al een lange tijd in een bepaalde omgeving bestaat. Dit kan enkele weken of langer zijn, afhankelijk van de omstandigheden.

Het virus kan zodoende via de pootjes worden verspreid. Daarom is het belangrijk om uw kitten te vaccineren, aangezien het risico op besmetting zeer reëel is, zelfs als de kitten nooit naar buiten gaat.

Moet ik mijn kitten laten vaccineren tegen kattenziekte?

Vaccinatie tegen kattenziekte is essentieel voor alle katten. Er zijn twee categorieën vaccins: ´kernvaccins´ of ´aanbevolen vaccins´. Alle kernvaccins moeten door dierenartsen aan alle kittens en volwassen katten worden toegediend, ongeacht hun levensstijl. Het kattenziektevirus valt samen met het herpesvirus en het calicivirus in de categorie ´kernvaccins´.

Het is essentieel dat uw dierenarts uw nieuwe kitten met deze vaccins inent.

Wanneer moet mijn kitten de kattenziektevaccinatie hebben?

De kattenziektevaccinatiereeks bestaat uit twee injecties die met een tussenperiode van drie tot vier weken worden gegeven. Uw kitten heeft misschien al de eerste injectie gehad voordat hij bij u kwam, omdat de eerste dosis vanaf ongeveer zeven tot negen weken kan worden gegeven.

Controleer altijd of zij haar eerste injectie heeft gehad voordat u haar mee naar huis neemt. Nadat u de kitten mee naar huis hebt genomen, moet u contact opnemen met uw dierenarts om een afspraak te maken voor de tweede injectie.

Wanneer zijn kittens beschermd tegen het virus?

Uw kitten is pas na de tweede injectie beschermd, wat betekent dat u haar tot die tijd binnen moet houden.

Er zijn diverse bedrijven die vaccins leveren en de protocollen hiervoor variëren, dus zorg ervoor dat u de dierenarts vraagt naar de exacte planning voor de injecties van uw kitten.

Is er bij het kattenziektevaccin een booster nodig?

Uw kitten heeft vervolgens regelmatig een booster nodig, één jaar na de tweede injectie en daarna jaarlijks.

De immuniteit tegen verschillende ziekten varieert. Hierdoor krijgt uw kat niet noodzakelijkerwijs elk jaar dezelfde booster. Overleg met uw dierenarts want deze kan uitleggen tegen welke ziekten bij elke afspraak wordt gevaccineerd.

Waar moet ik op letten voordat ik een cattery kies?

Zodra kattenziekte een populatie is binnengedrongen, is het erg moeilijk om het kwijt te raken, vanwege de aard van het virus.

Er zijn specifieke maatregelen die door alle goede cattery's moeten worden toegepast om te voorkomen dat de ziekte zich verspreidt en om het effect op de gezondheid van een kat te beperken.

Er moeten strikte sanitaire maatregelen worden getroffen, waaronder:

Opdeling: specifieke afdelingen creëren voor quarantaine en een ziekenboeg.

Forward-flowprincipe toepassen: een eenrichtingscircuit volgen van de afdeling met de katten met het hoogste risico naar de afdeling met de katten met het laagste risico.

Adequate reiniging en desinfectie: niet alle ontsmettingsmiddelen werken tegen het virus. Het is daarom essentieel dat de reinigingsproducten die door de cattery worden gebruikt effectief tegen het virus zijn.

Vergeet niet de cattery te vragen of deze preventieve maatregelen zijn genomen.

Omdat kattenziekte zo besmettelijk en mogelijk fataal is, is het van extra belangrijk dat u ervoor zorgt dat uw kitten op de juiste leeftijd de juiste injecties krijgt, gevolgd door haar jaarlijkse boosterinjecties. Als u wat betreft het vaccinatieschema van uw kitten met vragen zit, neemt dan altijd contact op met uw dierenarts.