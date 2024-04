Feline rhinotracheïtis (FHV) is een veel voorkomende aandoening bij katten en kittens en kan samen met het feline calcivirus (FCV) “kattengriep” veroorzaken.

Wat is Feline rhinotracheïtis en door wat wordt dit veroorzaakt?

Feline rhinotracheïtis (niesziekte) wordt veroorzaakt door het feline herpesvirus en heeft de volgende symptomen:

Conjunctivitis - ontsteking of zwelling van het oogweefsel, waardoor het oog er rood uitziet

Hoornvlieszweren - een open zweer op het oog

Neusafscheiding - slijm dat uit de neus van uw kitten komt

Wat is het verschil tussen feline rhinotracheïtis en het feline calcivirus?

Feline rhinotracheïtis en het feline calcivirus zijn verschillende virussen met verschillende symptomen. De symptomen van FCV zijn onder andere mondzweren, tandvleesontsteking en neusafscheiding.

Deze twee virussen verschillen aanzienlijk, maar er ontstaat wel eens verwarring omdat beide in verband worden gebracht met “feline coryza”.

Bij deze aandoening is sprake van ooginfecties (conjunctivitis, afscheiding) en/of neusafscheiding en/of mondontsteking en zweren. Deze kunnen worden veroorzaakt door verschillende pathogene stoffen, waaronder zowel het herpesvirus als het calicivirus, maar ook bacteriën (chlamydophila).

Kan ik zien of een kat is geïnfecteerd met feline rhinotracheïtis?

Omdat dit virus latent is, kan uw kitten eraan worden blootgesteld wanneer ze in contact komt met andere katten die ogenschijnlijk gezond zijn. De “gezonde” kat die de ziekte draagt, kan daarom een risico vormen voor de andere leden van de kattenpopulatie. Dit is vooral in het geval bij kittens.

Kan mijn kitten worden gevaccineerd tegen feline rhinotracheïtis?

Kittens moeten tegen feline rhinotracheïtis worden gevaccineerd als een van de kernvaccins die ze al vroeg in hun ontwikkeling moeten krijgen. De andere kernvaccins zijn onder andere:

Feline calicivirus

Feline panleukopenievirus

Feline leukemie

Wanneer krijgt mijn kitten het vaccin?

Meestal worden de injecties voor de kernvaccins gegeven tussen zeven en negen weken na de geboorte.

Praat met uw dierenarts. Deze stelt een vaccinatieprogramma op waarin alle kernvaccins en andere aanbevolen vaccins zijn opgenomen, afhankelijk van de levensstijl en omgeving van uw kitten.

Wat kan ik verder doen om verspreiding van het virus te voorkomen?

Wanneer het virus wordt aangetroffen op een specifieke plaats of in een specifieke omgeving, zoals in de woning of een cattery, heeft het slechts een lage weerstand. Dit betekent dat het eenvoudig kan worden verwijderd met gewone ontsmettingsmiddelen.

Het is belangrijk uw huis schoon te houden, met name de plaatsen waar uw katten veel tijd doorbrengen en voorwerpen die ze regelmatig gebruiken, zoals hun voerbak.

Feline rhinotracheïtis kan zeer ernstig zijn, met name bij jonge katten of kittens. Het is van vitaal belang dat u contact opneemt met uw dierenarts als u een van de bovenstaande symptomen opmerkt en ervoor zorgt dat uw kitten het vaccin op het juiste moment krijgt als onderdeel van een passend vaccinatieschema.