Belangrijke voedingsstoffen voor kittens

Eiwit speelt een vitale rol in de gezonde ontwikkeling van kittens bij de vorming en vernieuwing van weefsel, spieren en het skelet. Eiwit is een kostbare grondstof voor zowel de menselijke als de dierlijke voedselketen en moet zo efficiënt mogelijk worden gebruikt. Eiwitten zijn samengesteld uit ketens van honderden (of zelfs duizenden) aminozuren. Er zijn twintig aminozuren aanwezig in eiwitten en ze zijn ingedeeld in twee verschillende soorten: essentieel en niet-essentieel. Essentiële aminozuren kunnen door het lichaam van de kitten niet in voldoende hoeveelheden worden aangemaakt voor een gezonde werking en ontwikkeling, en moeten daarom in de voeding aanwezig zijn. Niet-essentiële aminozuren kunnen afkomstig zijn van een teveel aan essentiële aminozuren in de voeding, maar ze zijn nog steeds van vitaal belang voor een gezond functioneren en zouden deel moeten uitmaken van een evenwichtig dieet.