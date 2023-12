De hersenontwikkeling van kittens

Kritische periode in een kittens leven

Je zult er versteld van staan als je weet wat zich allemaal tegelijk aan het ontwikkelen is in het kleine lichaam van een kitten. Naast zijn hersenen en smaakpapillen, verandert zijn skelet, zodat een kitten zich soepel en sterk kan bewegen. Ondertussen ontwikkelt het zenuwstelsel zich efficiënt, zodat er een steedse betere connectie komt tussen de hersenen en het lichaam. Dit is het moment dat je zult zien dat een kitten niet meer zo grappig loopt, maar soepel en elegant gaat bewegen.



Zodra een kitten zich zekerder gaat bewegen, vergroot hij ook zijn territorium en gaat hij op onderzoek uit. Dan gaat hij de wereld en de mensen om hem heen ontdekken. Deze leerfase duurt ongeveer tot hij 8-9 weken oud is. Dan breekt het moment aan om een kitten te gaan trainen en op te voeden, zodat hij uitgroeit tot een kat die zich netjes weet te gedragen.



Al deze ontwikkelingen kosten veel energie en een kitten heeft dus de juiste brandstof nodig om dit allemaal in goede banen te kunnen leiden. Als een kitten in deze fase voedingsstoffen tekortkomt, kan dit leiden tot levenslange gebreken, zoals minder goed zicht of zelfs blindheid. Daarom is het essentieel dat een kitten voedingsstoffen krijgt die helpen de ontwikkeling van het brein te ondersteunen in deze belangrijke fase.