Gelukkig zit dit systeem heel doordacht in elkaar. Het is een netwerk van organen, witte bloedcellen, eiwitten (antilichamen) en chemische processen in het lichaam dat constant vechten tegen bacteriële, virale en parasitaire infecties en ook tegen andere schadelijke stoffen. Het is één van de belangrijkste wapens van je kitten om gezond te blijven. Vooral in zijn eerste levensdagen, als zijn gezondheid kwetsbaar is.

Het immuunsysteem van een volwassen kat is veel sterker dan dat van een kitten en daarom heeft je kitten extra ondersteuning nodig. Je kitten krijgt zijn eerste bescherming uit de eerste moedermelk (het colostrum). Hiermee geeft zij wat van haar antistoffen mee aan haar pasgeboren kittens. Daarom is het ook zo belangrijk dat een kitten direct na de geboorte gaat drinken bij de moederpoes; zodat hij voldoende colostrum en dus ook antistoffen binnenkrijgt.

Waarom moeten we het immuunsysteem van kittens ondersteunen?

We ondersteunen het immuunsysteem omdat de antistoffen die je kitten van zijn moeder heeft gekregen niet voor altijd zijn en afnemen. Deze antistoffen nemen tussen de 4e en de 12e week af en zelf maakt hij nog onvoldoende antistoffen aan om zichzelf goed te kunnen beschermen. Je kitten komt in een ‘dipje’ qua afweer. Dit noemen we het ‘immuniteitsgat’.

Je kitten is in deze periode dus extra kwetsbaar voor ziektes. De eerste vaccinatie van je kitten beschermt hem tegen de meest gevaarlijke kattenziektes (zoals kattenziekte en niesziekte). Maar helaas werkt dit vaccin niet direct en gaat het pas functioneren als je kitten 2 maanden oud is. Terwijl zijn afweer dus in die dip zit…

Tijdens deze periode is het dus extra belangrijk dat je je kitten veilig houdt, niet in contact laat komen met vreemde katten en hem een passende voeding geeft, die hem helpt groeien en sterker maakt.