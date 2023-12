Spijsvertering van je kitten

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat voeding licht verteerbaar moet zijn om dit proces zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Op deze manier kan de kat alle benodigde voedingsstoffen goed en eenvoudig opnemen in haar lichaam. Een goede spijsvertering is ook belangrijk om te voorkomen dat voeding gaat fermenteren in het maag-darmstelsel. Dit kan diarree veroorzaken, maar ook de microflora in de darmen verstoren. Hierdoor kunnen spijsverteringsproblemen en eventueel een tekort aan voedingsstoffen ontstaan, die in een later stadium kunnen leiden tot gezondheidsproblemen.

Welke spijsverteringsverschillen zijn er voor kitten en kat?

Kittens worden geboren met een zeer kwetsbaar spijsverteringssysteem. Als ze net geboren zijn kunnen ze alleen de melk van moeder verteren. Na verloop van tijd verliezen zij de het vermogen om de lactose uit de melk te verteren en dat is de reden dat melk eigenlijk niet gezond is voor volwassen katten en zij hier zelfs ziek van kunnen worden.

De melk van de moederpoes is uniek en speciaal ontwikkeld voor kittens. Deze melk is perfect afgestemd op hun kwetsbare gezondheid en lichaam. Daarom kun je kittens ook maar beter geen koemelk geven; ze kunnen hier diarree van krijgen en serieuze voedingsstoftekorten. Mocht een kitten niet bij de moeder kunnen drinken, kies dan voor een formule die het dichtst in de buurt komt van echte moederpoesmelk en speciaal ontwikkeld is voor jonge kittens.

Terwijl je kitten groeit, ontwikkelt het spijsverteringsstelsel zich ook en naar mate hij ouder wordt, wordt dit stelsel ook sterker en kan je kitten complexere voeding verteren. Maar dit proces verloopt traag, dus het is erg belangrijk dat je je kitten de voeding geeft die precies past bij de levensfase. Om het makkelijker te maken, staat op de verpakkingen van de voedingen van ROYAL CANIN® daarom duidelijk aangegeven welke voeding geschikt is voor welke leeftijd (levensfase). Mocht je nog twijfelen over welke voeding het meest geschikt is voor jouw kitten of kat, aarzel dan niet om je dierenarts om advies te vragen.

Hoe kan voeding de spijsvertering en gezondheid van je kitten ondersteunen?

Om je kitten gezond te laten groeien, heeft hij een goede kwaliteit voeding nodig die rijk is aan de benodigde voedingsstoffen. Speciaal geselecteerde vezels, gecombineerd met zeer goed verteerbare eiwitten is belangrijk voor kittens in alle levensfases. Als je kitten nog een klein bommetje energie is en nog geen 3 maanden oud, dan heeft hij tot wel 2-2.5 keer meer energie nodig dan een volwassen kat. Gelukkig staat op de achterkant van elke verpakking precies hoeveel je jouw kitten mag geven.