Nu uw hond zwanger is, is het van het grootste belang dat u haar - en haar toekomstige nest - de beste start geeft. Samen met het treffen van voorbereidingen in uw huis en ervoor zorgen dat ze zich op haar gemak voelt, moet u haar de juiste voeding geven om haar gezondheid en de gezondheid van haar puppy's te ondersteunen.

Het geven van voeding op maat aan zwangere teefjes kan een significante impact hebben op het welzijn van het nest. Uit een studie waarbij zwangere Boston Terriërs tijdens hun perioden van loopsheid en tijdens de beginfase van hun zwangerschap foliumzuursupplementen kregen toegediend, bleek bijvoorbeeld dat er in de nesten minder puppy's met een gespleten gehemelte voorkwamen.1

Uw hond, haar gedrag en voedingspatroon veranderen waarschijnlijk tijdens de zwangerschap, dus hier volgt waar u op moet letten en hoe u ervoor kunt zorgen dat u haar de ondersteuning geeft die ze nodig heeft.

De eetlust en het voedingsschema van uw zwangere hond

Helemaal aan het begin van haar zwangerschap kan uw hond tijdelijk een gebrek aan eetlust hebben. Dit is heel normaal en haar eetlust zal terugkeren als ze met haar lichaam voor haar groeiende nest zorgt.

Met dit in gedachten is het misschien verleidelijk om haar voedingsschema aan te passen aan haar veranderde eetlust. Het is echter geen goed idee om de voedingstijden van uw zwangere hond op die manier te veranderen. Deze aanpak kan de hond en haar toekomstige puppy's schaden, omdat ze geen geschikte of consistente voeding krijgt, wat kan leiden tot complicaties, zoals problemen bij het bevallen. Houd in plaats daarvan vast aan haar reguliere voedingsschema met enkele specifieke wijzigingen om de zwangerschap te ondersteunen.

Voeding voor zwangere honden

Na de vijfde week van haar zwangerschap neemt de energiebehoefte van uw hond elke week met 10% toe naarmate de puppy's groeien. Tegelijkertijd kan haar vermogen om te eten worden beperkt vanwege de fysieke transformatie die ze ondergaat, zodat ze niet in staat is de voeding binnen te krijgen of te verteren die ze nodig heeft. De oplossing is om over te gaan naar energierijk voedsel.

In het laatste derde deel van de zwangerschap van uw hond, na 42 dagen, kunt u volledig overschakelen naar zeer energierijk voedsel om haar te ondersteunen in de laatste fase van de zwangerschap. U moet ook elke week tot aan de bevalling de hoeveelheid van dit voedsel met 10% verhogen omdat ze de extra voedingsstoffen en energie nodig heeft.

Een belangrijk punt om in gedachten te houden is dat u uw zwangere hond - qua voedingswaarde - uitgebalanceerd voedsel dient te geven zodat zij geen supplementen hoeft in te nemen. Sommige van de supplementen - zoals bv. calcium - die u normaliter aan uw hond zou geven, kunnen de normale vitamine- en mineraalhuishouding in haar lichaam tijdens de zwangerschap verstoren. Dit kan leiden tot ongewenste gezondheidscomplicaties.