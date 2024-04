Als uw hond drachtig is, kunt u besluiten de hond thuis te laten bevallen in plaats van bij de dierenarts. In dat geval moet u een aantal dingen doen voordat de grote dag komt om er zeker van te zijn dat uw hond en de puppy's zo gezond mogelijk zijn.

Ook als u kiest voor een bevalling thuis, is het belangrijk dat u een dierenarts hebt die u kunt bellen als zich complicaties voordoen. De dierenarts beschikt over expertise van onschatbare waarde en kan u helpen ervoor te zorgen dat alle puppy's veilig ter wereld komen.

U moet een specifieke ruimte in het huis reserveren waar uw hond kan bevallen. Het is belangrijk dat deze ruimte goed is ingericht zodat de moeder vrij van stress en op haar gemak is en de puppy's een optimale start hebben. Hier zijn enkele dingen om rekening mee te houden.

De werpkist voor uw hond

Deze moet zijn gemaakt van een niet-poreus materiaal dat gemakkelijk kan worden schoongemaakt en moet geschikte afmetingen hebben voor uw hond en het nest. Bedek de bodem van de kist met materialen die de warmte vasthouden en kunnen worden verwijderd om het schoonmaken te vergemakkelijken: handdoeken, lakens of kranten zijn ideaal. Als uw hond meer dan 15 kg weegt, plaatst u stokken 10-15 cm vanaf de bodem en zijkanten van de kist om te voorkomen dat de moeder de puppy's dooddrukt wanneer ze gaat liggen.

Cruciale factoren voor thuisbevalling: warmte, vochtigheid en lucht

Pasgeboren puppy's kunnen gemakkelijk lichaamswarmte verliezen en uitdrogen. Daarom is het cruciaal te zorgen voor de juiste temperatuur en vochtigheidsgraad in de bevallingsruimte. Gebruik kommen met water of een bevochtiger om de luchtvochtigheid in de ruimte op 65-70% te houden en een stralings- of infraroodlamp om de ruimte te verwarmen.

Gedurende de eerste vier dagen van het leven van een puppy moet de omgevingstemperatuur tussen 29,5°C en 32°C worden gehouden. Daarna mag de temperatuur geleidelijk worden verlaagd tot ongeveer 26,7°C op zeven tot tien dagen de geboorte en opnieuw tot 22,2°C aan het einde van de vierde week van het leven van de puppy's. Verder moet de werpkist worden geplaatst in een goed geventileerde ruimte die niet te tochtig of te benauwd is.

De bevallingsruimte thuis schoon houden

De hygiëne van de bevallingsruimte thuis moet nauwgezet worden bewaakt. Dit houdt in dat het aantal mensen dat de ruimte betreedt wordt beperkt en dat de ruimte regelmatig wordt schoongemaakt en gedesinfecteerd. Let goed op uw eigen persoonlijke hygiëne voordat u de bevallingsruimte betreedt en was of borstel uw hond zorgvuldig voordat u haar naar de bevallingsruimte brengt, om zoveel mogelijk parasieten en bacteriën te verwijderen.

Uw hond naar de bevallingsruimte brengen

Laat uw hond een of twee weken voor de verwachte bevallingsdatum kennismaken met de bevallingsruimte en werpkist om ervoor te zorgen dat ze zich tijdens de bevalling prettig en ontspannen voelt. Houd andere volwassen dieren weg van uw hond en van de ruimte om infectie te voorkomen en zorg dat uw hond zich prettig voelt in de ruimte.