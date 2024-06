Kennelhoest is een zeer besmettelijke luchtwegaandoening. Het wordt van hond op hond overgedragen via direct contact of gedeelde voorwerpen zoals voedsel- of waterbakken. Om deze reden verspreidt het zich bijzonder snel in omgevingen zoals kennels, opvanglocaties of hondenshows.

Het meest voorkomende symptoom is een harde, droge hoest die kan worden gevolgd door kokhalzen. Andere symptomen zijn een loopneus, niezen en oogafscheiding. Jongere puppy's en honden met een zwakker immuunsysteem kunnen ernstige kennelhoest krijgen en controleer daarom of uw puppy hiertegen is ingeënt.