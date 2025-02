Kattenvoer ter ondersteuning van kittens en zogende katten

Tijdens de eerste drie weken van hun leven zijn kittens volledig afhankelijk van moedermelk. Daarna beginnen ze interesse te tonen in vast voedsel door eerst te likken aan wat hun moeder eet en vervolgens te leren kauwen. Deze overgang vraagt om een voeding die niet alleen geschikt is voor kittens in de groeifase, maar ook voor drachtige en zogende katten. Voeding ter ondersteuning van deze periode bevat essentiële voedingsstoffen, zoals hoogwaardige eiwitten, vitaminen en mineralen, die bijdragen aan een gezonde ontwikkeling. Ontdek ons assortiment droog- en natvoer, afgestemd op de unieke behoeften van moeder en kitten. Bestel eenvoudig online.