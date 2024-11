Obesitas is een probleem dat veel voorkomt bij honden. Onderzoeken tonen consequent aan dat obesitas voorkomt bij ten minste 20% van de volwassen hondenpopulatie in geïndustrialiseerde landen. Als u uw hond echter ondersteunt met het juiste voedsel, de juiste lichaamsbeweging en het juiste eetgedrag, kunt u hem helpen om gewicht te verliezen en terug te keren naar een gezondere levensstijl.

Obesitas en uw hond

Als uw hond zwaarder wordt en nu op een punt aanbelandt waar uw dierenarts hem tot de categorie van zwaarlijvige honden rekent, is het belangrijk dat u weet wat dit betekent voor zijn algemene gezondheid. Obesitas zorgt dat uw hond risico loopt op een aantal ernstige en complexe aandoeningen, waaronder diabetes, hart- en vaatproblemen, artritis en verminderde ondersteuning door het immuniteitssysteem. Maar het belangrijkste is dat het ook hun levensduur verkort.

Het ras, de leeftijd, erfelijkheid, het geslacht en de huidige levensstijl van uw hond zijn factoren die allemaal invloed hebben op de waarschijnlijkheid dat hij zwaarlijvig wordt of dat hij worstelt met pogingen om af te vallen. Het is van cruciaal belang dat u weet welke rol u speelt bij de gezondheid van uw hond. U hebt de mogelijkheid om hem de juiste voeding te geven, oefeningen te laten doen en de leefstijlondersteuning te bieden die hij nodig heeft om zich weer fit en gezond te voelen.

Het eetgedrag van uw hond managen

Het aannemen van het juiste gedrag en de juiste houding rondom voeden, kan een belangrijke bijdrage leveren aan de ondersteuning die u uw hond biedt bij het kwijtraken van gewicht. Uw dierenarts helpt u te berekenen hoeveel en wat voor soort voedsel u uw hond moet geven om ervoor te zorgen dat hij gewicht kwijtraakt. Zorg ervoor dat u zich hieraan houdt om de best mogelijke resultaten te krijgen. U moet ook hun dagelijkse rantsoen spreiden over minstens twee maaltijden, in plaats van één grote portie. Dit helpt de snelheid waarmee het lichaam van uw hond het voedsel afbreekt en de energie in zijn voeding gebruikt, te vergroten. Daarnaast helpt dit ook om de neiging van de hond om gehaast te eten beter te regelen.

U en andere leden van het huishouden moeten streng zijn en niet toegeven aan hun neiging om hapjes van hun maaltijd aan de hond te geven of onbedoeld bedelgedrag aan te moedigen. De beste manier om dit te doen is om uw hond altijd op dezelfde tijd te voeren, uit dezelfde kom, op dezelfde plek, zodat hij gewend raakt aan de routine. Zorg dat u en uw hond op verschillende tijden eten, zodat hij niet in de war raakt; en doe het idealiter in verschillende kamers.