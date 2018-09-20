Hoe u het gezonde gewicht van uw hond behoudt
Ongeacht of uw hond recent gewicht heeft verloren, is aangekomen of dat u probeert hem zo fit mogelijk te houden, het is belangrijk dat u erop vertrouwt dat u de juiste dingen doet om zijn gewicht gezond en stabiel te houden.
Het kan moeilijk zijn om uw hond te weerstaan als hij bedelt of jankt en veel eigenaren grijpen naar snoepjes om dit gedrag te beheersen. Als u er echter zeker van wilt zijn dat uw hond gezond blijft, is het van cruciaal belang dat u goede gewoonten thuis handhaaft en de andere leden van uw gezin aanspoort om hetzelfde te doen.
Wat is een gezond gewicht voor uw hond?
De beste manier om te weten te komen wat het gezondste gewicht voor uw hond is, is door naar de dierenarts te gaan. Deze kan u vertellen wat het beste gewicht is voor uw hond op basis van zijn ras, geslacht, leeftijd en verschillende andere factoren. Vaak wordt als gezond gewicht het gewicht van de hond genoemd voordat hij zwaarlijvig werd, maar dit kan moeilijk te bepalen zijn, vooral als uw hond al lang of al sinds zijn puppytijd overgewicht heeft.
Uw hond kan door enkele specifieke factoren aanleg hebben om aan te komen en daarom is het handhaven van een gezond gewicht nog belangrijker. Er zijn verschillende rassen die meer kans hebben op gewichtstoename dan andere, zoals Beagles, Mopshonden, Labrador Retrievers, Cocker Spaniëls, Schotse Terriërs en Sint Bernards. Teefjes hebben ook meer kans op gewichtstoename en als de hond gecastreerd is, is die kans nog groter. Obesitas kan bij gecastreerde reuen en teven twee keer zo vaak voorkomen als bij ongecastreerde honden.
Uw hond voeren om op hetzelfde gewicht te blijven
Als uw hond recentelijk is aangekomen of afgevallen en nu zijn aanbevolen gewicht heeft bereikt, zijn er twee mogelijkheden voor zijn verdere voeding. U kunt hem hetzelfde voedsel blijven geven dat u hem gaf gedurende de periode dat hij moest afvallen of aankomen, maar dan in grotere of kleinere hoeveelheden afhankelijk van wat er nodig is om uw hond op hetzelfde gewicht te houden. Of u kunt voedsel met een hogere energiedichtheid gebruiken en dan dezelfde hoeveelheden aanhouden.
U kunt het beste een dierenarts raadplegen voordat u met één van deze opties begint, zodat u zeker weet dat alle hoeveelheden op de juiste manier worden gedoseerd. Uw dierenarts kan u adviseren over wat u het beste kunt doen en ook welke specifieke voedingsmiddelen het beste zijn voor uw hond.
De energiedichtheid en calorische waarde van het hondenvoer is een belangrijke factor waar rekening mee moet worden gehouden. Daarnaast moet het voedsel ook een hoog eiwitgehalte bevatten ter ondersteuning van de spiermassa en moet het vetgehalte laag zijn om gewichtstoename te voorkomen. Sommige voedingsmiddelen bevatten zelfs een unieke mix van vezels waardoor uw hond sneller verzadigd is zonder dat hij grotere porties eet.
Vasthouden aan goede voedingsgewoonten voor uw hond
U moet streng vasthouden aan goede voedingsgewoonten voor uw hond, zodat de kans het grootst is dat hij een gezond gewicht behoudt. Voer hem steeds op dezelfde plek, uit dezelfde kom, op hetzelfde tijdstip, zodat hij gewend raakt aan specifieke eettijden. Geef hem geen etensresten en geef niet toe aan bedelgedrag. En als u uw hond een extraatje wil geven, geeft hem dan een brokje van zijn reguliere dagelijkse portie. Het is ook aan te bevelen om uw hond één keer per maand te wegen en hem regelmatig te laten onderzoeken zodat de dierenarts u deskundig advies kan geven.
Met de juiste instelling kunt u uw hond helpen om op een gezond gewicht te blijven en een prettige levensstijl te hebben. Voor meer ideeën over hoe u kunt helpen het gewicht van uw hond te reguleren, kunt u uw dierenarts raadplegen. Deze zal u graag adviseren.
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