Ongeacht of uw hond recent gewicht heeft verloren, is aangekomen of dat u probeert hem zo fit mogelijk te houden, het is belangrijk dat u erop vertrouwt dat u de juiste dingen doet om zijn gewicht gezond en stabiel te houden.

Het kan moeilijk zijn om uw hond te weerstaan als hij bedelt of jankt en veel eigenaren grijpen naar snoepjes om dit gedrag te beheersen. Als u er echter zeker van wilt zijn dat uw hond gezond blijft, is het van cruciaal belang dat u goede gewoonten thuis handhaaft en de andere leden van uw gezin aanspoort om hetzelfde te doen.

Wat is een gezond gewicht voor uw hond?

De beste manier om te weten te komen wat het gezondste gewicht voor uw hond is, is door naar de dierenarts te gaan. Deze kan u vertellen wat het beste gewicht is voor uw hond op basis van zijn ras, geslacht, leeftijd en verschillende andere factoren. Vaak wordt als gezond gewicht het gewicht van de hond genoemd voordat hij zwaarlijvig werd, maar dit kan moeilijk te bepalen zijn, vooral als uw hond al lang of al sinds zijn puppytijd overgewicht heeft.

Uw hond kan door enkele specifieke factoren aanleg hebben om aan te komen en daarom is het handhaven van een gezond gewicht nog belangrijker. Er zijn verschillende rassen die meer kans hebben op gewichtstoename dan andere, zoals Beagles, Mopshonden, Labrador Retrievers, Cocker Spaniëls, Schotse Terriërs en Sint Bernards. Teefjes hebben ook meer kans op gewichtstoename en als de hond gecastreerd is, is die kans nog groter. Obesitas kan bij gecastreerde reuen en teven twee keer zo vaak voorkomen als bij ongecastreerde honden.