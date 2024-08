Hoe herken je pijn bij je hond?

Wanneer toont jouw hond zijn pijn?

Honden laten niet altijd duidelijk zien dat ze pijn hebben, zeker niet als zij zich niet veilig voelen. Pijn is zwakte in de wereld van de hond. Bij milde of chronische pijn kunnen er momenten zijn dat je hond de pijn ‘laat zien’ en soms ook juist helemaal niet. Als je hond het buiten bijvoorbeeld erg naar zijn zin heeft of misschien angstig is en zich niet veilig voelt, zal je hond zijn pijn mogelijk verbergen of minder voelen. De kans is groot dat je hond zijn ongemak het meest toont als hij zich veilig en rustig voelt en dat is meestal thuis.

Bij acute en/of hevige pijn, zoals een verstapping, acute buikpijn of trauma zal de hond zijn pijn minder snel verbergen en is dus vaak makkelijker te herkennen voor de eigenaar.

Signalen dat je hond pijn heeft

Elke hond is uniek en een eigen individu en elke hond zal dus anders reageren op pijn. Maar natuurlijk zijn er wel algemene signalen waar je als eigenaar op kunt letten. Over het algemeen moet je elke verandering in gedrag altijd serieus nemen en je afvragen waarom de hond zich anders gedraagt. Heb je daarvoor een heel drukke dag gehad? Is er iets veranderd in zijn routine? Dan hoeven de gedragsveranderingen niet direct op pijn te duiden. Maar als er niets noemenswaardig is voorgevallen, is het tijd om verder te kijken.

Lichamelijk signalen van pijn

Stijfheid, lastig opstaan, mank lopen

Reutjes die hun poot niet optillen bij het plassen of teefjes die moeite hebben met de hurkhouding bij het plassen

Ongemakkelijkheid bij het ontlasten

Moeite met in de auto springen of op de bank

Biddende houding bij buikpijn, met de voorkant laag bij de grond en de kont omhoog

Veel verliggen, geen rust kunnen vinden

Niet willen gaan zitten

Minder kwispelen

Veel likken, bijten of kijken naar één specifieke plek

Hijgen als uiting van stress of pijn (dus niet bij warmte)

Verwaarlozing van de vacht

Trillen/bibberen

Andere uitdrukking in het gelaat, gespannen, oren naar achteren

Gedrag bij pijn

Verandering van humeur, grommen, agressief zijn, niet willen spelen, wandelen, schikachtig of angstig worden, dit kan ook heel subtiel zijn

Meer of juist minder slapen

Aanhankelijker worden of zich juist meer terugtrekken

Minder eetlust of juist meer of minder gaan drinken

Geen interactie willen met andere honden terwijl hij dat daarvoor wel graag deed

Veelvuldig blaffen (als ie dat normaal niet doet), janken, kermen, piepen. Let op: als je hond niet piept of jammert, wil dat niet zeggen dat hij geen pijn heeft!

Chronische pijn herkennen

Als je hond bijvoorbeeld vaak last heeft van zijn spijsvertering of artrose heeft, is de pijn vaak lastiger te herkennen. De pijn is mogelijk de ene dag erger dan de andere en wordt telkens een klein beetje erger. Artrose komt bijvoorbeeld veel voor bij oudere honden en de symptomen ontstaan heel geleidelijk. Vaak worden deze dan afgedaan als ‘ouderdom’ en wordt er verder geen actie ondernomen. En dat is heel jammer, want artrose kan beter geremd worden als de eigenaar in een vroeg stadium actie onderneemt, waardoor de hond vaak weer soepeler en met minder pijn kan bewegen.

Merk je dat je hond steeds minder energie heeft, langzaam iets minder levendig wordt of bijvoorbeeld minder enthousiast wordt van interactie met andere honden, terwijl hij dat eerder wel graag deed? Dan is een check bij de dierenarts aan te raden.

Wanneer ga je naar de dierenarts?

Het is belangrijk het gedrag van je hond elke dag nauwkeurig in de gaten te houden. Dan zie je het namelijk ook als er kleine veranderingen zijn. Na het lezen van dit artikel weet je dat de signalen van pijn heel subtiel kunnen zijn, maar je hond kan er flink ongemak van hebben! Je hond zal niet altijd piepen, jammeren of kreupel lopen als hij pijn heeft.

Vermoed jij dat je hond iets mankeert, noteer dan duidelijk welke veranderingen je ziet. Lighouding, meer of minder slapen, eetlust, minder actief etc (zie het lijstje hierboven). Het kan namelijk zijn dat je hond een bezoek aan de dierenarts een beetje spannend vindt en (nog meer) zijn pijn gaat verbergen. De dierenarts heeft jouw waarnemingen van thuis nodig om het onderzoek zo zorgvuldig mogelijk uit te kunnen voeren.

Wanneer ga je met spoed naar de dierenarts?

Je moet direct contact opnemen met je dierenarts als:

de pijn heftig is en je hond zich bijvoorbeeld niet of nauwelijks kan bewegen

je hond langdurig jankt, piept, niet kan liggen of opstaan

je hond duidelijke verwondingen heeft

je hond helemaal niet meer wil eten of drinken

je hond zeer suf is of zelfs bewustzijn verliest

hij extreme buikpijn heeft of een opgezette bolle buik

of als hij telkens probeert te braken, maar er niets uitkomt

Pijnstilling voor je hond

Als je hond pijn heeft kan een ontstekingsremmer en/of pijnstiller mogelijk veel verlichting bieden. Geef nooit zomaar een pijnstiller die voor mensen bedoeld is. Je dierenarts zal je hond onderzoeken en een passende pijnstiller adviseren om je hond zo pijnvrij mogelijk te krijgen.

Regelmatig naar de dierenarts

Het is verstandig elk jaar een gezondheidscheck te laten uitvoeren bij je dierenarts. Op deze manier wordt een verborgen of chronische pijn mogelijk eerder gesignaleerd en kun je meer of onnodige pijn bij je dier voorkomen.