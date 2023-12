Voorkom verveling bij je hond tijdens de coronavirus-restricties

Geurspelletjes



De neus is het belangrijkste zintuig van de hond. Ze gebruiken constant hun reukvermogen om informatie over hun omgeving te verzamelen en hun voedsel te beoordelen.

Geurspelletjes zijn ontzettend stimulerend voor hem. Het eenvoudigste geurspelletje voor je hond is het rondstrooien van zijn voeding en het aanmoedigen om de brokjes te gaan zoeken. Je kunt deze spellen binnenshuis spelen op een harde, afveegbare vloer of buiten op het erf.

Als je het moeilijker wilt maken, kun je bijvoorbeeld een speeltje verstoppen of een brokje verstoppen in een wc- of keukenrol. Door er ook wat lege rollen bij te leggen, moedig je de hond aan de juiste rol te pakken. Zorg ervoor dat je hond geen van de voorwerpen die je gebruikt kapot maakt en resten van inslikt.

Je kunt bijvoorbeeld een stalen muffinvorm nemen en in een paar van de vormpjes een brokje leggen. Daarbovenop plaats je tennisballen die de hond moet wegnemen om bij het brokje te kunnen komen. Trek wel de gebruikte brokjes af van zijn dagelijkse hoeveelheid voeding om zijn calorie-inname te beperken.





Wissel zijn speelgoed

Probeer de speelattributen af te wisselen om ze spannend te houden. Na een paar dagen ziet je hond het oude speelgoed weer als iets nieuws.





Geef je hond voldoende rust

Het is natuurlijk belangrijk om je hond metaal uit te dagen en hem voldoende beweging te geven, maar je hond heeft ook tijd voor zichzelf nodig. Als hij er niet aan gewend is dat je de hele dag thuis bent, kan het zijn dat je hond zich af en toe even van je terugtrekt.

Je hond kan in een andere kamer gaan liggen of zelfs geïrriteerd reageren als je in de buurt komt. Signalen waar je op kunt letten zijn: gapen, langs de bek likken, kop wegdraaien of zelfs grommen.

Als je dit gedrag ziet bij jouw hond, laat hem dan met rust en laat hem weer naar je toekomen als hij weer aandacht wil. Als je merkt dat de hond vaker dan normaal geïrriteerd is, is het aan te raden ook even langs de dierenarts te gaan om een onderliggend probleem uit te sluiten.





Blijf actief

Probeer er achter te komen of er in de buurt nog activiteiten voor jou en je hond zijn of probeer zelf creatieve bezigheiden te bedenken. Probeer ook zoveel mogelijk een routine op te bouwen, voor je hond, maar ook zeker voor jezelf.





Elke wandeling moet interessant zijn, dus geef je hond de tijd om te snuffelen en zoek veilige plekken waar hij even lekker los kan rennen. Dit zal helpen om zijn wandelingen zowel fysiek als mentaal stimulerend te houden. Tijdens de pandemie wil je misschien liever geen andere honden aaien en anderen ook niet jouw hond laten aaien.