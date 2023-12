Het verouderingsproces bij honden is een geleidelijk proces dat soms niet wordt opgemerkt door hun eigenaren. Er zijn een aantal tekenen waar u op moet letten om te bepalen of een hond een senior is, evenals een aantal veranderingen die oudere honden ervaren naarmate hun leeftijd vordert.

Oudere honden

Ouder worden is een natuurlijk, complex biologisch proces dat van invloed kan zijn op het vermogen van het lichaam om verschillende stofwisselingsprocessen in stand te houden. Tevens neemt met het ouder worden de vatbaarheid voor ziekten toe. Hoewel het een onontkoombaar proces is, zijn er manieren om het proces te vertragen of op zijn minst te zorgen dat het niet sneller verloopt. Het belangrijkste is om het begin van ziekte zo mogelijk te voorkomen of te vertragen, deze zo snel mogelijk te herkennen wanneer de hond erdoor wordt getroffen en drastisch aan te pakken om de hond zo lang mogelijk gezond te houden. Preventieve zorg is de benadering die de voorkeur heeft.

Wanneer wordt een hond beschouwd als oud?

Leeftijd is een cijfer, geen aandoening. Volwassenheid en de oude dag zijn arbitraire concepten die worden gedefinieerd op basis van de levensverwachting. Een hond wordt als volwassen beschouwd wanneer hij halverwege de verwachte levensduur is en hij is oud wanneer hij driekwart van zijn verwachte levensduur achter zich heeft. Natuurlijk verouderen honden van verschillende formaten niet op dezelfde manier of in hetzelfde tempo. De kleine rassen hebben een langere levensverwachting dan de grote, dus een hond van een klein ras zal langzamer verouderen.

Omgekeerd doen honden van grote rassen er langer over om de volwassenheid te bereiken en worden ze sneller oud. Dit betekent dan ook dat ze niet dezelfde behoeften hebben.

Gevolgen van ouder worden voor het lichaam

Ouder worden is een natuurlijk proces dat het hele lichaam treft. Geen orgaansysteem wordt gespaard. Hoe dan ook, individuele gevoeligheid of de aanleg van een orgaan zal bijdragen aan het ontstaan van een ziekte. Het belangrijkste is om het verouderingsproces te begrijpen zodat de effecten ervan kunnen worden vertraagd.

Vetafzetting neemt toe

Honden hebben de neiging om in gewicht toe te nemen naarmate ze ouder worden. Het dier bouwt vetafzettingen op ten koste van de spiermassa. Wanneer veel spiermassa verloren gaat, zal de mobiliteit van het dier worden aangetast, met als gevolg dat het minder energie verbruikt. Het resultaat is dat de hond in gewicht toeneemt, meer spiermassa verliest, enzovoort. Dit maakt het van vitaal belang om de lichaamsconditie van het dier in de gaten te houden, zodat gewichtstoename en afname van spiermassa worden voorkomen. Als de hond pijn heeft, waardoor hij minder aan lichaamsbeweging doet, is het ook belangrijk dat de pijn wordt bestreden.