Stress bij een hond

Stress bij je hond herkennen

In eerste instantie is acute stress een nuttige reactie die leidt tot een aantal veranderingen in het lichaam, zoals een verhoogde activiteit van het centrale zenuwstelsel en de vorming van stresshormonen. Hierbij treden een aantal fysiologische reacties op, zoals een verhoogde spierspanning, ademhaling en hartslag en een verhoogde alertheid. Op deze manier kan het dier reageren op onverwachte en mogelijk gevaarlijke situaties door bijvoorbeeld te vluchten of zich te verdedigen.

Wanneer de stressvolle situatie echter langer aanhoudt (chronische stress), raakt het reactievermogen van het lichaam uitgeput. Hierdoor kan het dier zich niet meer goed aanpassen aan deze situaties en kunnen diverse lichamelijke klachten en afwijkend gedrag ontstaan. De meest voorkomende klachten zijn braken, diarree of frequente defecatie, overmatige speekselvorming en gedragsveranderingen.

Zonder behandeling kunnen op den duur gedragsproblemen ontstaan.

De gevoeligheid voor stress is individueel bepaald; sommige dieren zijn gevoeliger en passen zich moeilijker aan nieuwe situaties aan. Het aanpassingsvermogen vermindert ook met het ouder worden.

Mijn hond heeft stress, wat nu?

De beste manier om stress te behandelen is het wegnemen van de oorzaak, maar dat is lang niet altijd mogelijk. Bij aanhoudende stress is een behandeling meestal noodzakelijk. Raadpleeg je dierenarts als je denkt dat je hond te veel stress heeft.

Nutritionele ondersteuning bij stress

Onderzoek heeft aangetoond dat bepaalde voedingsstoffen een rustgevende werking en/of een positief effect op de gemoedstoestand kunnen hebben. De voeding kan daarnaast ook een ondersteunende rol hebben voor o.a. het maagdarmkanaal, de huid en de urinewegen.

Eigenschappen van een voeding die ondersteunt bij stresssituaties zijn:

Het melkeiwit alfa-casozepine heeft een rustgevend effect. Van melk is al lang bekend dat het een rustgevende werking heeft bij jonge dieren en baby’s. Dit effect blijkt afkomstig te zijn van het melkeiwit caseïne, dat dankzij een gepatenteerd proces ook aan onze voeding toegevoegd kan worden. Het rustgevende effect treedt op na circa twee weken.

L-tryptofaan voor een positieve gemoedstoestand. L-tryptofaan is een essentieel aminozuur voor zowel de hond als kat; dat wil zeggen dat honden en katten het niet zelf kunnen aanmaken en het dus met de voeding opgenomen dient te worden. L-tryptofaan is een ‘grondstof’ voor de vorming van serotonine. Serotonine is een belangrijke stof in de hersenen en heeft een positief effect op bepaalde gemoedstoestanden zoals onrust, de eetlust en het slaapgedrag.

Ondersteuning van de huid, urinewegen en spijsvertering. Licht verteerbare ingrediënten en speciale voedingsvezels (FOS, bietenpulp) ondersteunen de spijsvertering en de huid wordt ondersteund door toevoeging van extra vitaminen, aminozuren en omega 3- en omega 6-vetzuren.

Wist je dat