Heupdysplasie behandelen en ondersteunen

Conservatieve behandeling

Een conservatieve of niet-chirurgische behandeling is veelal de eerste en voordeligste stap bij patiënten met heupdysplasie. Het doel van de behandeling is de pijn verminderen, de beweging van het gewricht ondersteunen en het ziekteverloop vertragen. De behandeling is afhankelijk van de leeftijd van de patiënt, de ernst van de aandoening en de klinische symptomen.

Bij de pup is het zeer belangrijk dat er een aangepaste voeding wordt gegeven en dat het gewicht van de pup goed in de gaten wordt gehouden. Voeding voor pups bevat een aangepaste hoeveelheid calcium. Supplementeer daarom nooit calcium aan je pup zonder overleg met je dierenarts. Voldoende, maar gecontroleerde beweging is belangrijk voor een gezonde jonge pup. Indien de pup acute klinische symptomen vertoont, wordt initieel rust aangeraden in combinatie met pijnstillers en ontstekingsremmers. Nadien wordt fysiotherapie aangeraden om de spieren en ligamenten te versterken.

Bij oudere honden, die vaak al osteoartritis hebben, wordt een voeding ter ondersteuning van de gewrichten geadviseerd. Deze voeding heeft een gunstige invloed op de gewrichten door kraakbeenafbraak te remmen en het herstel van kraakbeen te bevorderen. Voeding voor oudere honden met gewrichtsproblemen heeft de volgende eigenschappen:

Behoud van een ideaal lichaamsgewicht

Kraakbeenbeschermende voedingsstoffen (curcumine, gehydrolyseerd collageen, polyfenolen)

Omega 3-vetzuren: ontstekingsremmende en pijnstillende werking

Antioxidanten

Naast een aangepaste voeding zijn, net als bij de pup, een aangepast bewegingsschema, veranderingen in de levensstijl en fysiotherapie belangrijk om de levenskwaliteit van de hond met heupdysplasie te verbeteren.

Chirurgische behandeling

Er zijn verschillende operaties mogelijk bij honden met heupdysplasie. De operaties kunnen ingedeeld worden in twee groepen: (1) operaties die (de verdere ontwikkeling van) heupdysplasie voorkomen en (2) operaties die de pijn elimineren bij reeds verder gevorderde heupdysplasie.

Operaties die (de verdere ontwikkeling van) heupdysplasie voorkomen worden voornamelijk uitgevoerd bij jonge dieren, waarbij kraakbeenschade afwezig of beperkt is. Het doel van deze operaties is ervoor te zorgen dat de heupkop beter in de heupkom past, door o.a. de groei van de heup te manipuleren, de heup te kantelen of de femurhals te verlengen. Operaties om de pijn te elimineren kunnen o.a. bestaan uit het ontzenuwen van het gewrichtskapsel, het amputeren van de femurkop of een totale heupprothese.

Welke operatie of behandeling het best geschikt is hangt af van de patiënt, de voorkeur van de eigenaar en de chirurg, de ernst van de aandoening en het beoogde doel. Bespreek de verschillende opties met je dierenarts.

WIST JE DAT...

Een individuele aanpak belangrijk is bij het behandelen en ondersteunen van honden met heupdysplasie?

Er zowel chirurgische als niet-chirurgische behandelingsopties zijn voor honden met heupdysplasie?

Je als eigenaar een belangrijke rol speelt in de behandeling van heupdysplasie? De levensstijl, activiteit en voeding van de hond zijn belangrijke factoren die het resultaat van de behandeling in de hand kunnen werken.

