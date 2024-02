Waar zijn honden allergisch voor?

Er zijn een aantal dingen waar honden vaak allergisch voor zijn. Dat zijn omgevingsfactoren, zoals veren, schimmels of mijten, en sommige die seizoensgebonden zijn, zoals gras of boomstuifmeel. Ook specifieke voedingsmiddelen behoren tot die factoren, zoals bepaalde zuivelproducten, rundvlees, kip, eieren, soja en sommige graanproducten. Allergische reacties treden op wanneer je hond al vroeg in zijn leven ergens gevoelig voor is geworden en er vanaf dat moment lichamelijk negatief op reageert. Door vroege tekenen van allergische reacties te herkennen, heb je meer kans om de beste behandeling te vinden voor deze levenslange aandoening.

Hoe wordt mijn hond getest op allergieën?

Het is belangrijk dat je je hond naar de dierenarts brengt als je vermoedt dat hij ergens allergisch voor is. De dierenarts zal een aantal vragen stellen om meer te weten te komen over de symptomen van de hond en vervolgens verschillende tests uitvoeren om te achterhalen wat het allergeen zou kunnen zijn. Dit kunnen testen van huidafkrabsels en bloed omvatten en als de dierenarts vermoedt dat er een voedselallergie is, vraagt hij of je de hond acht tot twaalf weken op een eliminatiedieet wilt zetten.

Zo kan de dierenarts vaststellen welk bestanddeel van de voeding specifiek de allergische reactie van je hond veroorzaakt, door hem een geheel nieuwe voedingsbron te geven en vervolgens één voor één de oude voedingsbronnen opnieuw in te brengen en het resultaat in de gaten te houden.

Zorgen voor de huid van je hond

Je kunt op een paar eenvoudige manieren voor de huid van je hond zorgen, om allergische reacties te verlichten en ervoor te zorgen dat de huid zo gezond mogelijk is. Als je je hond regelmatig wast met een speciale shampoo, blijft hij schoon en kalmeert dit zijn huid zodat er meteen verlichting is. Voor plaatselijke medische behandeling zijn ook gels en crèmes beschikbaar.

Je kunt ook je hond helpen door voeding te geven die rijk is aan voedingsstoffen waarvan bekend is dat ze de gezondheid van zijn huid ondersteunen. Dit zijn essentiële vetzuren omega-3 en omega-6, die een rol spelen bij het handhaven van een gezonde huidbarrière en verder antioxidanten en aloë vera, dat wordt beschouwd als een nuttige aanvulling bij de bestrijding van bepaalde huidaandoeningen.

Het is belangrijk dat je je dierenarts raadpleegt als je hond al een aantal dagen jeuk heeft of zich krabt. Ook kun je altijd bij je dierenarts terecht voor meer informatie over de verzorging van de huid van je hond.