Waarom eet mijn hond zo snel?

Als een hond zich hongerig voelt - en dat kan zowel door genetische aanleg als door bepaalde aandoeningen komen - begint hij soms te snel te eten. Om een medische oorzaak uit te sluiten, is het belangrijk dat je eerst en vooral je dierenarts raadpleegt.



Het kan zijn dat hij voortdurend een hongergevoel heeft en daardoor zo snel eet. Zodra hij zijn maaltijd op heeft, zou hij meteen al de volgende kunnen opeten.



Ook honden die te weinig gestimuleerd worden en weinig actief zijn, kunnen te snel beginnen eten. Voor hen wordt eten dan de belevenis van de dag. Dit verschijnsel treedt soms op bij honden in een asiel.



Een andere oorzaak kan het groepseffect zijn. Dan beginnen honden te snel te eten om te voorkomen dat een andere hond uit de groep zijn maaltijd zou opeten. Dit fenomeen kan optreden bij pups, die soms uit overlevingsdrang snel hun bakje leegeten om te voorkomen dat hun broers of zussen er met hun maaltijd vandoor gaan.



In dit gedrag speelt de eigenaar vaak een bepalende rol. Sommige eigenaars geloven dat ze op elk ogenblik de eetkom moeten kunnen wegtrekken, ook als de hond zijn maaltijd nog niet op heeft. Daardoor zal de hond sneller gaan eten, omdat er altijd een kans bestaat dat zijn baasje zijn eetkom zomaar weghaalt.



Tot slot kunnen ook honden die aan ondervoeding geleden hebben, of die zelf hun voedsel hebben moeten zoeken, gulzig eetgedrag ontwikkelen. Voor hen was dat namelijk een manier om te overleven.



Wat kunnen de gevolgen zijn van te snel eten?

Honden die hun eten opschrokken kauwen niet of te weinig op hun voeding. Daardoor belandt hun voedsel soms in zijn geheel in hun maag, wat de spijsvertering kan vertragen. Het gevoel niet verzadigd te zijn kan hen dan aanzetten om te bedelen of eten te stelen, en een hongergevoel doen behouden.



Als hij zijn eten opschrokt, slikt de hond ook lucht in, waardoor winderigheid kan ontstaan. Door niet of te weinig op zijn voeding te kauwen, mist de hond het mechanische poetseffect op zijn tanden, waardoor zijn mond- en tandhygiëne na verloop van tijd verslechtert.



In extreme gevallen kan de combinatie van te snel eten, lucht inslikken, te veel eten en te grote inspanningen vlak voor of na de maaltijd vooral bij grote honden maagkanteling veroorzaken. Als zich dat voordoet, is het belangrijk om heel snel je dierenarts te raadplegen.

Enkele tips: