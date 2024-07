Gemakkelijk te geven

Makkelijk te gebruiken tijdens voedingsspelletjes of -puzzels

Ondersteunt de gebitshygiëne

Het brokje heeft een poetseffect bij x-small rassen.

Langer te bewaren

Makkelijker op te bergen en te bewaren, zelfs na openen. Het advies is om een verpakkingsgrootte aan te schaffen die in 1 tot 1,5 maand wordt opgemaakt. Je kunt de voeding het beste bewaren in de originele verpakking, in een luchtdichte voerton. Bewaar de voeding in een droge omgeving op kamertemperatuur met weinig temperatuurschommelingen.