Spijsvertering van je puppy

Bij honden begint de spijsvertering pas in de maag, waar de spijsverteringsenzymen zich bevinden. Honden hebben nauwelijks enzymen in hun speeksel en slikken over het algemeen hun voeding erg snel door. Bij mensen begint vertering al in de mond.



De dunne darm beslaat het grootste gedeelte van de spijsvertering en dit is de plek waar de voedingsstoffen worden geabsorbeerd, zodat deze door het lichaam gebruikt kunnen worden. De dikke darm speelt een rol bij het vormen van de ontlasting.



Dit complexe proces, dat gemiddeld zo’n 6-8 uur duurt, heeft één doel. Jouw puppy voorzien van de voedingsstoffen die hij nodig heeft om goed te groeien en te functioneren. Maar om omgezet te worden in nuttige voedingsstoffen, moet de voeding wel zeer goed verteerbaar zijn. Licht verteerbare voeding is ook belangrijk om te voorkomen dat voeding gaat fermenteren in de darmen en zo de microflora kan verstoren. Dit kan leiden tot diarree, voedingsstoftekorten en andere gezondheidsproblemen.