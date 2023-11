PRODUCTDETAILS

ROYAL CANIN® Babydog Milk is geschikt voor pasgeboren puppy’s vanaf de geboorte tot het spenen. De formule is speciaal samengesteld om puppy’s te voeden als er onvoldoende moedermelk is of als de kwaliteit van de moedermelk te laag is. De samenstelling benadert zo goed mogelijk die van de moedermelk. ROYAL CANIN® Babydog Milk is makkelijk te bereiden en lost onmiddellijk op tot een volledige homogene melk voor puppy’s. ROYAL CANIN® Babydog Milk bevat DHA, een essentieel omega 3-vetzuur dat van nature aanwezig is in de moedermelk en dat de cognitieve ontwikkeling van je puppy helpt ondersteunen. Volg de voedingsrichtlijnen op de verpakking om ervoor te zorgen dat je puppy de juiste hoeveelheden krijgt voor een optimale ondersteuning.

