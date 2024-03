PRODUCTDETAILS

Beagles zijn vrolijke en intelligente honden waarmee het aangenaam samenleven is. Voor jouw volwassen beagle is voeding een belangrijk onderdeel voor het behoud van een optimale gezondheid. Daarom is de voeding die je voor je hond kiest van groot belang. ROYAL CANIN® Beagle Adult is geschikt voor beagles van meer dan 12 maanden en is speciaal samengesteld om te voldoen aan de voedingsbehoeften van jouw volwassen hond. ROYAL CANIN® Beagle Adult helpt je beagle om zijn ideale gewicht te behouden, met name dankzij een aangepast caloriegehalte. De voeding bevat ook een combinatie van vezels die je beagle een verzadigd gevoel geven. Bovendien heeft ROYAL CANIN® Beagle Adult een brok met een exclusieve vorm, die speciaal op maat van de beagle ontwikkeld is. De brok helpt de zeer hoge eetsnelheid vertragen en moedigt aan om te kauwen, wat bevorderlijk is voor de spijsvertering. Het natuurlijke enthousiasme van je beagle om aan alles in het huishouden deel te nemen, met name aan fysieke en buitenactiviteiten, maakt van hem een erg actieve hond.

