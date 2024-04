PRODUCTDETAILS

ROYAL CANIN® Bichon Frise Adult is geschikt voor honden ouder dan 10 maanden en is speciaal samengesteld om te voldoen aan de voedingsbehoeften van jouw volwassen bichon frisé. De aangepaste combinatie van gerichte voedingsstoffen in deze voeding helpt de urinewegen gezond te houden. Hoewel ROYAL CANIN® Bichon Frise Adult een aangepast mineralengehalte heeft om de urinewegen te ondersteunen, kan je je hond best blijven aanmoedigen om regelmatig te drinken. Dit draagt eveneens bij tot gezonde urinewegen. ROYAL CANIN® Bichon Frise Adult is verrijkt met bernagieolie en omega 3-vetzuren (EPA en DHA) om de barrièrefunctie van de huid te helpen ondersteunen, die bijdraagt aan de algemene gezondheid van de huid. ROYAL CANIN® Bichon Frise Adult helpt je hond ook om een gezond gewicht te behouden. Bovendien is de brok van ROYAL CANIN® Bichon Frise Adult speciaal op maat gemaakt en bevat hij calciumvangers die de vorming van tandsteen helpen verminderen. Dit bevordert een gezond gebit en goede mondhygiëne bij je hond.

