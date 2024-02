PRODUCTDETAILS

De boxer is zelfverzekerd, speels en intelligent. Het is ook een van de meest atletische hondenrassen. Omdat elk ras zijn eigen specifieke behoeften heeft, is het belangrijk dat de voeding van je hond zijn eigen unieke levensstijl en een optimale gezondheid ondersteunt. ROYAL CANIN® Boxer Adult is geschikt voor boxers vanaf 15 maanden en is speciaal samengesteld om te voldoen aan de voedingsbehoeften van jouw volwassen hond. Het dynamische karakter van de boxer is alom bekend: dit ras houdt zich nooit in en gaat lichamelijke activiteiten altijd vol energie aan. Dat kan veel van zijn lichaam eisen, en daarom heeft de boxer een voeding nodig die afgestemd is op zijn intensiviteit tijdens fysieke activiteiten. ROYAL CANIN® Boxer Adult helpt daarom de spiermassa te behouden dankzij een aangepast eiwitgehalte en de aanwezigheid van L-carnitine. ROYAL CANIN® Boxer Adult bevat ook specifieke voedingsstoffen, zoals taurine, EPA en DHA, om een gezonde hartfunctie te ondersteunen. Bovendien bevat deze voeding een exclusief antioxidantencomplex dat vrije radicalen helpt neutraliseren. De brok van ROYAL CANIN® Boxer Adult is exclusief ontworpen zodat je boxer hem makkelijk kan oppakken. Hij moedigt je hond ook aan om te kauwen voor hij zijn eten inslikt.

