PRODUCTDETAILS

Je Engelse Bulldog is gezond, toch? Of zou zijn stevige lichaam extra ondersteuning nodig hebben? Bulldog Adult van ROYAL CANIN® is speciaal ontwikkeld om de botten en gewrichten van je hond te ondersteunen. Ook helpt het zijn gezonde gewicht te behouden. Robuust en rustig De Engelse Bulldog is gemiddeld 33 cm hoog en weegt ongeveer 25 kilo. Maar achter het gespierde, gedrongen uiterlijk gaat een gouden hart schuil. En zijn lieve karakter maakt hem zeer geschikt voor kinderen. Hoewel de Bulldog dol is op spelen, heeft hij geen actieve levensstijl. Hij kan ook niet goed tegen warmte. Zijn energiebehoefte is dus beperkt, iets waar Bulldog Adult van ROYAL CANIN® zeker rekening mee houdt.

Meer lezen