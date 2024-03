PRODUCTDETAILS

De groeiperiode is een belangrijke fase voor je bulldog puppy. Daarom is het belangrijk dat hij via zijn voeding alle nodige voedingsstoffen binnenkrijgt die tijdens deze groeifase een optimale gezondheid helpen ondersteunen. ROYAL CANIN® Bulldog Puppy is geschikt voor puppy’s tot 12 maanden en is speciaal samengesteld om te voldoen aan de voedingsbehoeften van jouw jonge bulldog. Dankzij een synergetisch antioxidantencomplex (met onder andere vitamine E) helpt ROYAL CANIN® Bulldog Puppy de natuurlijke afweer van je puppy te ondersteunen terwijl zijn immuunsysteem zich geleidelijk ontwikkelt. ROYAL CANIN® Bulldog Puppy bevat een combinatie van voedingsstoffen met hoogwaardige eiwitten (L.I.P.), die speciaal geselecteerd worden vanwege hun goede verteerbaarheid. Dankzij een aangepast calcium- en fosforgehalte helpt de voeding ook de gezondheid van de botten en gewrichten van je puppy te ondersteunen. Bovendien helpt de zorgvuldige balans van voedingsstoffen je puppy om een ideaal lichaamsgewicht te bereiken en behouden. De brok van ROYAL CANIN® Bulldog Puppy is speciaal aangepast aan de vorm van de kaken van je puppy, zodat hij ze makkelijker kan pakken en kauwen.

