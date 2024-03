Cavalier King Charles Adult

PRODUCTDETAILS

Elk ras heeft andere behoeften, daarom is het belangrijk om ervoor te zorgen dat de voeding van je hond voedingstoffen bevat die een optimale gezondheid ondersteunen. ROYAL CANIN® Cavalier King Charles Spaniel Adult is geschikt voor honden ouder dan 10 maanden en is speciaal samengesteld om te voldoen aan de voedingsbehoeften van jouw volwassen hond. De voeding bevat voedingsstoffen die een gezonde hartfunctie helpen ondersteunen, zoals een aangepast gehalte aan mineralen, EPA & DHA, taurine, L-carnitine en antioxidanten. ROYAL CANIN® Cavalier King Charles Spaniel Adult is speciaal samengesteld met precieze hoeveelheden voedingsstoffen om je hond een ideaal gewicht te helpen behouden. Onder de lange, zachte en zijdeachtige vacht ligt een huid die voldoende verzorging nodig heeft. Daarom bevat ROYAL CANIN® Cavalier King Charles Spaniel Adult specifieke voedingsstoffen die een gezonde huid en vacht helpen ondersteunen. De brok van ROYAL CANIN® Cavalier King Charles Spaniel Adult is speciaal aangepast om te zorgen dat jouw cavalier king charles spaniël zijn voeding makkelijk kan vastpakken en kauwen.

