PRODUCTDETAILS

Je Chihuahua is gezond, toch? Of heeft hij een matige eetlust en denk je dat daardoor zijn conditie wel wat beter kan? Chihuahua Adult natvoeding van ROYAL CANIN® is speciaal ontwikkeld om de eetlust van de kleinste hond ter wereld te vergroten. Gezonde natvoeding voor kleine hondenChihuahua Adult natvoeding is een gezonde natvoeding voor kleine honden. Het stimuleert de eetlust en ondersteunt een goede darmpassage. Daarnaast bevat het voedingsstoffen die de huid en de vacht van je Chihuahua voeden. Je Chihuahua laat zich graag bewonderen. En met een mooie glanzende vacht en een gezond gewicht heeft hij daar alle reden toe! Kleine hond, grote persoonlijkheidMet een schouderhoogte van slechts 16 tot 20 centimeter, en een gewicht van 0,5 tot 2,5 kilo is de Chihuahua de kleinste hond ter wereld. Maar daar laat hij zich niet door tegenhouden. Hij is levendig, zelfverzekerd en laat zich graag bewonderen. Verder is de Chihuahua heel trouw. Om zijn sterke wil in toom te houden, is een goede opvoeding van belang.

Meer lezen