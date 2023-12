Chihuahua Puppy

PRODUCTDETAILS

Je Chihuahua pup is gezond, toch? Of zou hij in deze belangrijke groeifase nog wat meer weerstand nodig hebben? Zijn immuunsysteem is immers nog niet ontwikkeld. Chihuahua Junior van ROYAL CANIN® is speciaal ontwikkeld om de weerstand van de pup van het kleinste ras ter wereld te vergroten. Trouw maar met een sterke wilDe Chihuahua is de kleinste hond ter wereld. Maar daar laat hij zich niet door tegenhouden. Hij is levendig, zelfverzekerd en laat zich graag bewonderen. Verder is de Chihuahua heel trouw. Om zijn sterke wil in toom te houden, is een goede opvoeding van belang. Snelle groeiMaar hij maakt als pup wel een intensieve en snelle ontwikkeling door. Binnen 8 maanden is hij volwassen. Daarvoor moet hij dus wel de juiste hoeveelheid voedingsstoffen binnenkrijgen. Daarom is er Chihuahua Junior van ROYAL CANIN®

