De groei is een essentiële fase in het leven van jouw cockerpuppy. Het is een periode vol nieuwe ontdekkingen en belangrijke lichamelijke veranderingen. Tijdens deze belangrijke groeifase ontwikkelt het immuunsysteem van je puppy zich geleidelijk. ROYAL CANIN® Cocker Puppy is geschikt voor puppy’s tot 12 maanden en bevat een synergetisch antioxidantencomplex (met onder andere vitamine E), dat de natuurlijke afweer van je puppy helpt ondersteunen. De samenstelling van ROYAL CANIN® Cocker Puppy bevat een variatie aan voedingsstoffen die de huidbarrière van je puppy helpen ondersteunen en zijn huid gezond helpen houden. ROYAL CANIN® Cocker Puppy is verrijkt met EPA, DHA, vitamine A en bernagieolie, die de vacht van je puppy helpen voeden. Daarnaast bevat de voeding ook nog zeer goed verteerbare eiwitten (L.I.P.) en prebiotica (FOS) om een gezonde spijsvertering bij je puppy te ondersteunen en het evenwicht van zijn darmflora te helpen behouden. De brok van ROYAL CANIN® Cocker Puppy is speciaal ontworpen om te beantwoorden aan de behoeften van cockers. De formule omvat calciumvangers die de vorming van tandsteen helpen verminderen.

