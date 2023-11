Dachshund Adult Natvoer

PRODUCTDETAILS

Je Dashond eet gezond, toch? Of kan zijn eetlust wel wat beter? Dachshund Adult natvoeding van ROYAL CANIN® is door de samenstelling extra smakelijk. Ook is het makkelijk te eten. Zo helpt het te voldoen aan de eetlust van je hond.Een wakkere jagerKlein, maar lang. De Dashond of Teckel heeft een atypische bouw. Maar op die korte, iets gebogen poten rent hij als de beste. Sinds de Middeleeuwen wordt hij gebruikt voor de jacht. Onvermoeibaar, nergens bang voor. Een uitstekende waakhond. De korte poten zijn minder goed in staat om schokken op te vangen. In combinatie met zijn lange wervelkolom maakt hem dat gevoelig voor rugklachten. Dat vraagt om speciale voeding die bij hem past, zoals Dachshund Adult natvoeding van ROYAL CANIN®. De perfecte aanvulling op de brokjes.

